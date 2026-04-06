Irán advirtió este sábado que lanzará “ataques devastadores y continuados” contra Estados Unidos en caso de cualquier agresión contra sus infraestructuras, afirmó el comandante Ali Abdollahi, jefe de la máxima unidad de mando operativo.

Abdollahi, que coordina las operaciones entre el Ejército de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), señaló que si se concreta una agresión “todas las infraestructuras utilizadas por el ejército estadounidense, así como las del régimen sionista, serán sometidas, sin limitación alguna, a ataques devastadores y continuos”.

“Amenazas son gesto desesperado”

El comandante criticó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó de “agresivo y belicista”, y afirmó que sus amenazas responden a “un gesto desesperado” tras “repetidas derrotas”.

Abdollahi subrayó la determinación de Irán y aseguró que “no dudaremos ni un instante a la hora de defender los derechos de nuestra nación y salvaguardar nuestros activos nacionales, y pondremos a cada agresor en su sitio”.

Estas declaraciones se produjeron en el contexto de la Operación True Promise 4, que realiza el CGRI en represalia por las agresiones que desde el 28 de febrero realizan EE.UU. e Israel contra Irán.

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Riesgos de ataques a sus centrales nucleares

Horas atrás el embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, pidió al organismo prestar atención a las consecuencias humanitarias y a la exposición a la radiación derivadas de los ataques contra instalaciones nucleares iraníes, en especial el sufrido por la central nuclear de Bushehr.

Fotografía de archivo de la central nuclear de Bushehr, en Irán. EFE/ Abedin Taherkenareh

En una carta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, y al representante de Baréin ante el organismo y presidente del Consejo de Seguridad, Jamal Alrowaiei, Iravani retomó una misiva del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en la que se advierte que los ataques contra instalaciones nucleares iraníes son ilegales y violan el derecho internacional.

En el mismo comunicado, Iravani declaró a la ONU que los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos constituyen “un crimen de guerra” y “un claro acto de terrorismo de Estado”, según información citada por The New York Times.

Asimismo, Iravani añadió que la central nuclear de Bushehr se usa para propósitos pacíficos.

El ataque contra Bushehr

Un proyectil impactó cerca de las instalaciones de la central nuclear de Bushehr, en el suroeste de Irán, causando un muerto y daños en un edificio de la planta, sin que hasta el momento se registren fugas radiactivas, según confirmó hoy el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Desde el comienzo de la guerra, tanto Israel como Estados Unidos han bombardeado varias instalaciones del programa nuclear de Irán.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado a Irán que le quedaban 48 horas para cumplir el ultimátum que le dio para alcanzar un acuerdo que permita desbloquear el estrecho de Ormuz; de lo contrario, desatará “un infierno” atacando sus instalaciones energéticas.

Tras el anuncio, Trump publicó en su cuenta de Truth Social un video de un supuesto ataque estadounidense a Irán, acompañado de un mensaje en el que asegura que “muchos de los líderes militares de Irán, quienes los han dirigido de manera deficiente e imprudente, han sido eliminados”.

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