La Casa Blanca envió el viernes un proyecto de presupuesto de defensa al Congreso por US$ 1.5 billones para 2027, en momentos en que Estados Unidos enfrenta importantes gastos por la guerra en Irán.

Si es aprobado, los gastos militares pasarán de US$ 1 billón en el 2026 a US$ 1.5 billones en el 2027, según el documento presentado al Congreso.

Sería el mayor incremento desde la Segunda Guerra Mundial, refiere la prensa estadounidense, e implicaría un aumento de 42% en el presupuesto global del Pentágono.

Los gastos no militares disminuirían 10% (unos US$ 73,000 millones), mediante la “reducción o eliminación de programas progresistas, politizados y derrochadores”.

Estados Unidos es por lejos el país con el más alto presupuesto en defensa.

No se espera que el departamento de Defensa publique el detalle de la solicitud presupuestaria antes de fines de marzo, pero el proyecto podría constituir un marco fiscal que sume billones de dólares a la ya creciente deuda federal durante la próxima década, si el Congreso lo aprueba.

En los preparativos para la publicación de la propuesta, el presidente y sus asesores han subrayado la urgencia de aumentar el gasto en defensa, al hacer énfasis en la necesidad de reponer las reservas de armamento y otros recursos militares por la guerra en Irán.