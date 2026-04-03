Las fuerzas militares de Estados Unidos desplegaron una operación de búsqueda y rescate tras la caída de un avión de combate en territorio iraní, en medio del aumento de las tensiones en la región. El incidente fue reportado luego de que medios iraníes difundieran imágenes de los restos de la aeronave.

Las primeras imágenes del incidente fueron difundidas por la prensa iraní, que mostró restos de la aeronave en una zona montañosa, lo que activó la confirmación del hecho por parte de autoridades citadas en medios extranjeros.

El diario The New York Times informó, citando a funcionarios estadounidenses e israelíes, que el avión fue abatido por fuerzas iraníes, validando así las versiones iniciales difundidas desde Irán.

Uno de los pilotos fue rescatado con vida, mientras continúa la búsqueda del segundo tripulante. (Foto referencial: EFE/ @PeteHegseth

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Operación de búsqueda y rescate

En la misma línea, The Wall Street Journal y Axios señalaron que Estados Unidos puso en marcha una operación de búsqueda y rescate, en lo que sería la primera pérdida confirmada de una aeronave militar dentro de Irán desde el inicio de las hostilidades.

De acuerdo con los reportes, el avión siniestrado sería un F-15, cuyos tripulantes lograron eyectarse antes del impacto. Uno de ellos ya fue rescatado, mientras continúa la búsqueda del segundo piloto.

Fuentes citadas por CBS News indicaron que el militar recuperado se encuentra con vida, versión que también fue respaldada por CNN, que añadió que el piloto recibe atención médica tras su rescate.

Por su parte, las agencias iraníes Fars News Agency y Tasnim News Agency ofrecieron detalles del incidente, señalando que no estaba claro inicialmente quién pilotaba la aeronave, aunque posteriormente se indicó que eran militares estadounidenses. Asimismo, Tasnim reportó que un helicóptero estadounidense fue atacado durante el operativo y que un avión C-130 participó en la misión.

Según Reuters, el presidente Donald Trump fue informado de lo ocurrido en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, tras una serie de ataques cruzados en la región.

El incidente podría complicar el escenario político, luego de que el mandatario señalara recientemente que el conflicto estaba próximo a concluir, aunque advirtió que las operaciones militares continuarían por algunas semanas más.