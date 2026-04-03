En un movimiento inesperado en plena escalada bélica con Irán, el Departamento de Guerra de Estados Unidos ordenó la destitución inmediata del jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George.

La decisión fue adoptada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien dispuso el retiro del alto mando tras casi tres años en funciones. La medida fue confirmada por el portavoz del departamento, Sean Parnell, a través de un mensaje en la red social X, donde precisó que el general dejará el cargo “con efecto inmediato”.

La salida de George se produce en un contexto particularmente delicado: la guerra que mantiene Estados Unidos con Irán, en la que el jefe del Estado Mayor tenía un rol clave en la organización y despliegue de las fuerzas terrestres.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses como CBS y CNN, la relación entre George y Hegseth se había deteriorado en los últimos meses, en medio de desacuerdos sobre la conducción estratégica del conflicto y la toma de decisiones militares.

El general, oficial de infantería de carrera, asumió como jefe del Estado Mayor del Ejército en septiembre de 2023. Previamente, había comandado el I Cuerpo en la base conjunta Lewis-McChord y se desempeñó como asistente militar principal del entonces secretario de Defensa, Lloyd Austin, durante la administración de Joe Biden.

Formado en la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, donde se graduó en 1988, George deja el cargo en uno de los momentos más críticos para la estructura de mando del Ejército estadounidense en los últimos años. Su reemplazo no ha sido anunciado hasta el momento.