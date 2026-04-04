Fotografía de archivo de buques en el estrecho de Ormuz. Foto: EFE.
Fotografía de archivo de buques en el estrecho de Ormuz. Foto: EFE.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia EFE
Agencia EFE

Irán autorizó este sábado el tránsito de buques que transportan productos básicos y ayuda humanitaria por el con destino a puertos iraníes o aquellos que se encuentran en sus aguas, en medio del conflicto en la región.

“El objetivo es permitir el tránsito de buques que se dirigen a los puertos iraníes o que se encuentran en operación dentro de sus aguas”, anunció el Ministerio de Agricultura iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Según el medio, la decisión se adopta tras la aprobación del y de las Fuerzas Armadas, y contempla especialmente el paso de buques cargados con bienes esenciales, incluidos alimentos básicos y suministros para el ganado.

LEA TAMBIÉN: Parlamento iraní impulsa ley para cobrar peajes a buques en Ormuz

El Ministerio indicó que se han establecido protocolos específicos y disposiciones necesarias que garanticen el paso seguro de estas embarcaciones por el , el cual ha estado prácticamente bloqueado por Irán desde el comienzo de la guerra, el 28 de febrero.

El cierre de ese paso estratégico, por donde se transporta el 20% del petróleo mundial, ha disparado el precio del barril de petróleo Brent.

Desde el inicio del conflicto, el precio del crudo ha acumulado aumentos de entre el 40% y el 50%, lo que ha impulsado subidas en múltiples sectores de la economía mundial, como la energía, el transporte y los alimentos.

TE PUEDE INTERESAR

Cerca de 40 países llaman a “reapertura inmediata e incondicional” del estrecho de Ormuz
Trump aumenta presión al amenazar con retirarse de la OTAN por no involucrarse en Ormuz
China reactiva tránsito marítimo en Ormuz en guerra con Irán
Irán advierte que los buques que crucen Ormuz “se enfrentarán a graves consecuencias”
Jefe de TotalEnergies prevé precios “muy altos” del gas si Ormuz sigue cerrado

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.