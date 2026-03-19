El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ofreció una rueda de prensa en Jerusalén el 19 de marzo de 2026. (Foto de Ronen Zvulun / AFP).
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ofreció una rueda de prensa en Jerusalén el 19 de marzo de 2026. (Foto de Ronen Zvulun / AFP).
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Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, indicó ante los medios de comunicación que,

“Ya no tiene (Irán) capacidades para enriquecer uranio ni misiles balísticos”, manifestó.

Netanyahu sostuvo que los ataques a Irán por aire, mar y tierra, demuestran que Israel “está ganando”, mientras que el régimen islámico “es diezmado”.

Según el líder sionista, los arsenales de misiles y drones de Irán son “degradados masivamente”, y

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No obstante, , al punto que reconoce “no estar contando los días” para ponerle fin.

Una columna de humo se eleva desde el lugar de una huelga en Teherán, el 17 de marzo de 2026. (ATTA KENARE / AFP) /
Una columna de humo se eleva desde el lugar de una huelga en Teherán, el 17 de marzo de 2026. (ATTA KENARE / AFP) /

“¿Acaso le han visto la cara al nuevo líder?”, añadió, a modo de pregunta, para los periodistas, en alusión a la falta de apariciones públicas del nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí —quien reemplazó al ayatolá Alí Jamenei—.

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Finalmente, dejó entrever que Israel conoce “grietas” en el Gobierno de Irán, mas evitó especular. “No diré quién estará allí (en el hipotético caso de que el régimen iraní fuera derrocado), pero creo que él (Reza Pahlaví) es una fuerza para el bien”, soslayó.

Con información de EFE

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