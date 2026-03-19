Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, indicó ante los medios de comunicación que, tras 20 días de ofensiva militar, se logró que Irán ya no tenga los medios para producir uranio ni misiles.

“Ya no tiene (Irán) capacidades para enriquecer uranio ni misiles balísticos”, manifestó.

Netanyahu sostuvo que los ataques a Irán por aire, mar y tierra, demuestran que Israel “está ganando”, mientras que el régimen islámico “es diezmado”.

Según el líder sionista, los arsenales de misiles y drones de Irán son “degradados masivamente”, y prometió continuar con los ataques hasta destruirlos por completo.

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No obstante, Netanyahu no fijó una fecha para el cese de los bombardeos a Teherán, al punto que reconoce “no estar contando los días” para ponerle fin.

Una columna de humo se eleva desde el lugar de una huelga en Teherán, el 17 de marzo de 2026. (ATTA KENARE / AFP) /

“¿Acaso le han visto la cara al nuevo líder?”, añadió, a modo de pregunta, para los periodistas, en alusión a la falta de apariciones públicas del nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí —quien reemplazó al ayatolá Alí Jamenei—.

Finalmente, dejó entrever que Israel conoce “grietas” en el Gobierno de Irán, mas evitó especular. “No diré quién estará allí (en el hipotético caso de que el régimen iraní fuera derrocado), pero creo que él (Reza Pahlaví) es una fuerza para el bien” , soslayó.

Con información de EFE