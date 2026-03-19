El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que su país no estaba al tanto del ataque que Israel lanzó contra el campo de gas natural Pars Sur, ubicado en el golfo Pérsico y compartido por Irán y Catar.

A través de una publicación, el mandatario se desmarcó de la operación y sostuvo que “Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Medio, atacó una importante instalación en Irán conocida como el campo de gas Pars Sur”, precisando que solo una parte menor resultó afectada.

Trump reiteró que Washington no tuvo “conocimiento previo del ataque” y cuestionó la reacción de Irán, al afirmar que Teherán respondió atacando “injustificadamente” una instalación de gas natural licuado en Catar.

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Asimismo, indicó que Israel no volvería a atacar este yacimiento —considerado clave— salvo que Irán decida agredir a otro país, como Catar.

Catar reporta nuevos ataques

Catar denunció en la madrugada del jueves nuevos ataques iraníes contra su infraestructura energética, luego de que el miércoles se registrara un impacto que provocó un incendio en la refinería de Ras Laffan, la principal planta de gas natural licuado del país.

La empresa estatal QatarEnergy informó en su cuenta de X que una nueva oleada de misiles impactó sus instalaciones durante las primeras horas del jueves, generando incendios de consideración y daños materiales.

La compañía indicó que los equipos de emergencia actuaron de inmediato y que no se han reportado víctimas.

Irán eleva advertencias

La Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que continuará atacando la infraestructura energética de los aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico si se repiten acciones contra su territorio.

“Les advertimos una vez más que han cometido un grave error al atacar la infraestructura energética de la República Islámica. Si esto se repite, no cesaremos en los ataques contra su infraestructura energética y la de sus aliados hasta su completa destrucción”, advirtió en un comunicado publicado por la agencia Fars.

Teherán confirmó que el miércoles atacó la refinería de Ras Laffan, entre otros objetivos, en represalia por el bombardeo previo contra sus instalaciones gasíferas.

Trump asegura que Washington no tuvo conocimiento previo del ataque israelí al campo de gas Pars Sur, en medio de una escalada de tensiones en el golfo Pérsico. Foto: SAUL LOEB / AFP.

Arabia Saudí advierte represalias

Arabia Saudí informó que dos refinerías en Riad fueron alcanzadas por ataques, según reportó la cadena Al Jazeera.

El canciller saudí, Faisal bin Farhan Al Saud, sostuvo que su país se reserva el derecho de responder militarmente si lo considera necesario.

El funcionario cuestionó el momento del ataque, ocurrido mientras se desarrollaban reuniones diplomáticas en la capital, y afirmó que estas acciones reflejan una falta de voluntad de diálogo por parte de Irán.

Incidentes en el estrecho de Ormuz

Un petrolero con bandera de Barbados tuvo que abandonar el estrecho de Ormuz tras la alerta de fuerzas iraníes, que según la agencia Fars adoptaron una posición de ataque.

El buque, que transportaba unas 160,000 toneladas de crudo, cambió de rumbo ante la tensión en la zona.

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En paralelo, la agencia británica UK Maritime Trade Operations reportó un nuevo incidente contra un buque cisterna cerca del estrecho, alcanzado por un proyectil que provocó un incendio a bordo.

El estrecho de Ormuz —por donde transita cerca del 20% del comercio marítimo mundial de hidrocarburos— permanece bloqueado por Irán en respuesta a los ataques contra su territorio.

Con información de EFE.