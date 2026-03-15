Servicios de emergencia israelíes en un edificio impactado por un misil iraní, en Tel Aviv (Israel). (Foto: EFE)
Servicios de emergencia israelíes en un edificio impactado por un misil iraní, en Tel Aviv (Israel). (Foto: EFE)
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Agencia EFE
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La afirmó este domingo que “perseguirá sin descanso” al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para acabar con su vida.

“Seguiremos persiguiendo sin descanso y mataremos con fuerza al criminal primer ministro sionista, si es que sigue con vida”, indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado emitido por su oficia de relaciones públicas y recogido, a su ves, por la web Sepah News, vinculada con la Guardia.

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Ola de bombardeos

La amenaza coincidió con el lanzamiento de la oleada número 52 de ataques iraníes contra sectores industriales en Israel y fuerzas estadounidenses en , según anunció la Guardia Revolucionaria.

Cabe recordar que el 28 de febrero, día de comienzo del conflicto, fueron asesinados numerosos altos cargos iraníes; entre ellos el entonces líder supremo Alí Jameneí, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, o jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví.

han bombardeado a diario al país persa, quien ha respondido con ataques a instalaciones estadounidenses y energéticas en la región, y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

La última cifra oficial del número de iraníes muertos se ofreció el jueves 5 de marzo y se situó en 1.230.

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