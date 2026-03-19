Las hostilidades y la suspensión de envíos de GNL de Qatar podrían durar desde un par de semanas hasta muchos meses. En la imagen, las instalaciones operativas de QatarEnergy en la Ciudad Industrial de Ras Laffan, en Qatar, el 2 de marzo de 2026. (AFP)
Las hostilidades y la suspensión de envíos de GNL de Qatar podrían durar desde un par de semanas hasta muchos meses. En la imagen, las instalaciones operativas de QatarEnergy en la Ciudad Industrial de Ras Laffan, en Qatar, el 2 de marzo de 2026. (AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
The Economist
The Economist

Esto hundirá las economías del mundo, advirtió Saad al-Kaabi, ministro de Energía de Qatar, el 6 de marzo. No era una exageración. Días antes, QatarEnergy, que produce una quinta parte del gas natural licuado (GNL) mundial, cerró sus instalaciones de producción y exportación tras los ataques iraníes que afectaron parte de ellas.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.