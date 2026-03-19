Incapaz de extraer, procesar y transportar su GNL, debido al bloqueo casi total del estrecho de Ormuz por los combates, la empresa declaró fuerza mayor en sus contratos. El precio del GNL se ha disparado en los mercados mundiales. Los clientes de todo el mundo, que lo utilizan para generar electricidad, calentar hogares y fabricar productos como fertilizantes, se esfuerzan por encontrar una solución.

El alcance exacto del impacto de la paralización qatarí en las economías depende de las respuestas a preguntas cruciales: ¿Cuánto durará? ¿Podrán los países subsistir con las reservas existentes? ¿Y qué parte de esa brecha puede cubrirse con GNL procedente de otros lugares?

La primera pregunta es la más difícil de responder, pues depende de las decisiones de tres actores impredecibles: Donald Trump, Benjamin Netanyahu y el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei. El 9 de marzo, Trump envió señales contradictorias, afirmando que la guerra con Irán terminaría “muy pronto” e insistiendo en que EE.UU. “iría más lejos”.

Netanyahu quiere eliminar definitivamente la capacidad de Irán para amenazar a Israel. Khamenei, cuyo padre y predecesor murió en un ataque israelí al inicio de la guerra el 28 de febrero, también tiene voz en el asunto. Tras las declaraciones de Trump, Irán declaró que ellos “determinarían el fin de la guerra”.

Las hostilidades y la suspensión de envíos de GNL de Qatar podrían durar desde un par de semanas hasta muchos meses. Esto implica considerar diversos escenarios, ninguno de ellos agradable. Rystad, una consultora, calcula que si la infraestructura qatarí sufriera pocos o ningún daño y las exportaciones se reanudaran después de 15 días, la producción mundial anual de GNL disminuiría un 4.3% este año.

Si esto se prolongara a un mes, la pérdida superaría el 14%. El año pasado, el Instituto Oxford de Estudios Energéticos simuló un bloqueo de Ormuz de 12 meses y concluyó que, incluso teniendo en cuenta la producción adicional impulsada en otros lugares por los altos precios, la producción anual caería un 15%. Esto en un momento en que se pronosticaba que la demanda de GNL aumentaría casi un 8% en 2026.

Mientras tanto, los países calcularán cuándo recurrir a sus reservas de gas, si es que las tienen. A diferencia del petróleo, señala Gavin Thompson de Wood Mackenzie, una firma de investigación, no existen reservas estratégicas. Algunos lugares, como la Unión Europea, exigen niveles mínimos de almacenamiento.

Pero ni siquiera Europa está a salvo, a pesar de obtener solo el 13% de sus importaciones de GNL de Qatar. Sus reservas son inferiores a lo normal después del invierno y si la interrupción qatarí se extiende hasta abril, el objetivo del bloque para el almacenamiento de gas del próximo invierno será difícil de cumplir sin destruir la demanda, cambiar del gas al carbón o reconsiderar la prohibición total de la UE a las importaciones de gas de Rusia, que entrará en vigor el próximo año.

Los países asiáticos son más dependientes del gas del Golfo. También tienen menos opciones. Corea del Sur es la menos afectada, con un inventario de gas para 52 días. Japón tiene unos 20 días y las reservas de Taiwán durarían solo 11 días. Esto es preocupante para TSMC, principal consumidor de GNL de Taiwán y de la industria mundial de semiconductores en la que es pieza clave de fabricación. Morgan Stanley estima que India tiene solo cinco o seis días de inventario. Los grandes consumidores indios ya están empezando a racionar. Empresas de combustibles fósiles como GAIL e Indian Oil buscan reducir el consumo de gas entre 10%-30% y al menos una gran ciudad ha dejado de usar gas para la cremación.

Por lo tanto, se buscan fuentes de suministro alternativas. Cuando las importaciones de gas de la UE procedentes de Rusia se desplomaron tras la invasión de Ucrania, la escasez fue similar a la actual. En aquel entonces, cargamentos de “moléculas de libertad” procedentes de EE.UU. llegaron al rescate del viejo continente.

Pero como la crisis tardó más en desarrollarse, Europa tuvo tiempo de aumentar la capacidad de regasificación, reducir la demanda y asegurar fuentes de suministro alternativas (especialmente de Asia). Esta vez, según JPMorgan Chase, “el impacto es repentino y las fuentes de suministro alternativas son escasas”. Cubrir un déficit de suministro del tamaño del de Qatar “simplemente no es realista”, concluye el banco.

Esto se debe a que la capacidad mundial de exportación de GNL está prácticamente agotada. Australia, donde los productores operan al 90%, cuenta con capacidad ociosa. Las instalaciones de licuefacción y exportación de EE.UU. operan al 95% de su capacidad. Es posible que las nuevas en desarrollo no entren en funcionamiento a tiempo para paliar la actual crisis del GNL. Las dificultades técnicas están provocando retrasos en la mayor de ellas, Golden Pass en Texas, que debía comenzar a exportar gas este mes.

El único productor que podría intervenir es Rusia. En teoría, el país podría cubrir gran parte del déficit mundial con poca antelación, utilizando su infraestructura existente de gasoductos y GNL. Estados Unidos ya ha concedido a India una exención para importar petróleo ruso embargado.

Sin embargo, hacer algo similar con el gas es más difícil. La mayor parte de la capacidad ociosa de Rusia se encuentra en el gasoducto hacia Europa. Para aprovechar ese recurso, la UE, en particular, tendría que levantar las sanciones contra Rusia, reactivar los oleoductos desde allí y volver a vincular su destino a una potencia revanchista que tiene a sus puertas.

Ucrania, por donde pasan algunos de estos gasoductos, tendría que permitir que su invasor volviera a bombear gas. También tendría que dejar de perseguir a los buques de GNL de la “flota en la sombra” rusa, incluida en la lista negra. Tanto para la UE como para Ucrania, esto parece inviable.

No todos están en pánico. Mel Ydreos, de la Unión Internacional del Gas, un organismo del sector, señala que gran parte del gas natural del mundo se transporta por gasoductos en lugar de licuarse y enviarse por barco. Pero advierte que “cuanto más dure la interrupción, mayores serán las complicaciones”. Martin Senior, de Argus Media, una agencia de información sobre precios, es más directo. Mientras el GNL de Qatar permanezca fuera de servicio, “la demanda será la que se vea afectada”. La magnitud de esta afectación dependerá de la rapidez con que los señores Trump, Netanyahu y Khamenei lleguen a un acuerdo.