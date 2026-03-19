Los ataques de Irán contra la mayor planta de gas natural licuado de Catar y refinerías en Arabia Saudita y Kuwait sacudieron el jueves a los mercados y agitaron el temor de que la guerra en Oriente Medio derive en una crisis energética global.

El conflicto iniciado el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán está tomando un nuevo cariz, con ataques directos a puntos de producción de hidrocarburos, y no ya sólo de almacenamiento y transporte.

El giro en estas últimas horas viene del ataque israelí el miércoles al gigantesco yacimiento gasístico de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Catar, que es la reserva de gas conocida más grande del mundo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que le dijo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que no volviese a atacar yacimientos de gas en Irán, después de que Teherán respondiera con una ofensiva contra instalaciones de Catar.

“Le dije ‘No hagas eso’, y no lo hará”, aseguró Trump a los periodistas.

El canciller iraní, Abás Araqchi, advirtió que no ejercerá ninguna “moderación” en caso de nuevos ataques contra su infraestructura energética.

Estos ataques plantean el riesgo de una implicación directa de los países del Golfo atacados por Irán desde el inicio del conflicto por tener bases estadounidenses y los precios del petróleo se dispararon.

El barril de Brent del mar del Norte escaló durante la operativa a US$ 114.64 y el WTI superó brevemente los US$ 100, pero los precios cedieron durante la tarde. Sin embargo, desde el inicio del conflicto el Brent ha subido cerca de US$ 40 y el WTI unos US$ 30.

El Pentágono afirmó este jueves que no hay “un plazo definitivo” para poner fin a la guerra, pero el mandatario republicano —que enfrenta elecciones legislativas de mitad de mandato este año— declaró que no desplegará tropas en Irán.

Sin embargo, Estados Unidos aprobó más de US$ 16,000 millones en ventas de armas a los países del Golfo por la guerra.

El Fondo Monetario Internacional advirtió que el aumento de los precios de la energía “provocará una subida general de la inflación” y la Organización Mundial de Comercio prevé una fuerte desaceleración del comercio global de mercancías este año debido a la guerra en Oriente Medio.

Arabia Saudita lanza advertencia a Irán

En represalia al ataque contra su yacimiento, Irán atacó el miércoles y el jueves Ras Lafan, en Catar, el mayor complejo industrial y puerto de exportación de gas natural licuado (GNL) del mundo.

Las represalias iraníes alcanzaron una refinería saudita a orillas del mar Rojo - con una capacidad de tratamiento de más de 400,000 barriles de crudo diarios - y dos refinerías de la empresa estatal petrolera de Kuwait, con una capacidad combinada de 800,000 barriles.

Arabia Saudita advirtió que “se reserva el derecho” de responder militarmente a Irán y Catar afirmó que el bombardeo de su infraestructura es una “prueba clara” de que la república islámica no sólo ataca intereses de Estados Unidos.

El bloqueo por parte de Irán del estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasaban 20% de las exportaciones de petróleo y gas, se mantiene en el centro de la atención.

Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Países Bajos se declararon “dispuestos a contribuir” a garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz.

La Organización Marítima Internacional (OMI), una agencia de la ONU, instó a la creación de un “corredor seguro” de navegación en el Golfo, para evacuar embarcaciones bloqueadas, tras una reunión de emergencia en Londres.

“Nada que celebrar” al final del Ramadán

La organización de derechos humanos Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, reportó que más de 3,000 personas han muerto en Irán en casi tres semanas de guerra por los ataques estadounidenses e israelíes, una cifra que AFP no puede verificar de forma independiente debido a las restricciones.

En medio de la guerra, los iraníes se preparan para dos celebraciones importantes: el Año Nuevo persa, una fiesta que marca el equinoccio de primavera y habitualmente se celebra con fasto y el fin del Ramadán el sábado.

Sarvanaz, de 45 años, vive en París y recuerda que cuando era niña su familia festejó el Nouruz bajo las bombas durante la guerra contra Irak. Este año teme no poder comunicarse con sus padres en Irán debido al bloqueo casi total de las comunicaciones desde que comenzó el conflicto.

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En Líbano, donde se enfrentan Israel y el movimiento proiraní Hezbolá, las autoridades informaron que hay más de 1,000 muertos desde el 2 de marzo.

Para el fin del Ramadán, Aziza Ahmad no ha planeado nada: ni una comida familiar, ni regalos para los niños, entre la guerra y la escalada de precios, “no hay nada que celebrar”.

En Cisjordania, un territorio palestino, donde a diferencia de Israel la población no tiene refugios antiaéreos, cuatro mujeres murieron por la caída de los restos de un misil iraní.

Abdelrazek Masalmeh, un investigador de 32 años, está conmocionado.

“Somos las víctimas. No es nuestra guerra”, afirmó.