El presidente estadounidense Donald Trump amplió el lunes su amenaza contra Irán para incluir todas las centrales eléctricas y puentes a medida que se acercaba el plazo para llegar a un acuerdo, luego que Teherán rechazó una propuesta de cese al fuego de 45 días y señaló que quiere un fin permanente de la guerra.

“Todo el país puede ser eliminado en una noche, y esa noche podría ser mañana por la noche”, dijo Trump. Sugirió que su plazo del martes a las 8:00 de la noche, hora de Washington, era definitivo, agregando que ya le había dado a Irán suficientes prórrogas.

Estados Unidos ha exigido a Irán que reabra el crucial estrecho de Ormuz a todo el tráfico marítimo o verá centrales eléctricas y puentes arrasados, lo que ha provocado advertencias sobre posibles crímenes de guerra.

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Israel aumentó la presión al atacar una planta petroquímica importante y matar al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria paramilitar.

La agencia estatal de noticias IRNA reportó que Teherán, con su rechazo, transmitió su propio plan de 10 puntos para poner fin a los combates a través de Pakistán, un mediador clave.

“Sólo aceptamos un fin de la guerra con garantías de que no volveremos a ser atacados”, dijo Mojtaba Ferdousi Pour, jefe de la misión diplomática iraní en El Cairo, a The Associated Press. Afirmó que Irán ya no confía en el gobierno de Trump luego que Estados Unidos bombardeó la República Islámica en dos ocasiones durante rondas de conversaciones anteriores.

Un funcionario regional involucrado en las conversaciones dijo que los esfuerzos no se han estancado.

“Seguimos dialogando con ambas partes”, declaró, solicitando mantener el anonimato al hablar sobre la diplomacia a puerta cerrada.

Incluso Trump dijo que las negociaciones con Irán continúan.

Trump afirma que iraníes están “dispuestos a sufrir” por la libertad

Trump ha emitido ultimátums a Irán antes, pero ha encontrado maneras de dar marcha atrás. No obstante, esta vez fue más explícito sobre los planes.

“Cada puente en Irán será diezmado para las 12:00 de la noche de mañana”, dijo, y todas las centrales eléctricas estarán “ardiendo, explotando y nunca volverán a usarse”.

Cuando se le preguntó si le preocupaban las acusaciones de crímenes de guerra, Trump respondió: “No, en lo absoluto” . Sugirió que los iraníes quieren que Estados Unidos lleve a cabo sus amenazas porque podría conducir al fin del gobierno actual.

Los ciudadanos iraníes están “dispuestos a sufrir”, dijo ,“para tener libertad”. Pero no ha habido señales de un levantamiento en Irán al tiempo que la población se refugia de los bombardeos.

Las advertencias internacionales se acumularon contra la ampliación de los ataques.

“Cualquier ataque contra infraestructura civil es una violación del derecho internacional y una muy clara”, sostuvo más tarde a los periodistas el portavoz de Naciones Unidas, Stephane Dujarric .

En un esfuerzo por detener los combates, mediadores egipcios, paquistaníes y turcos enviaron al ministro de Relaciones Exteriores iraní Abbas Araghchi y al enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, una propuesta que pide el alto el fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz, dijeron a la AP dos funcionarios de Oriente Medio que hablaron a condición de mantener el anonimato para discutir las negociaciones privadas.

Ferdousi Pour dijo que funcionarios iraníes y omaníes trabajan en un mecanismo para administrar el estrecho, por donde en tiempos de paz se transporta una quinta parte del petróleo mundial. El control iraní del estrecho ha sacudido la economía global.

Teherán se ha negado a dejar pasar a buques estadounidenses e israelíes desde que comenzaron la guerra con los ataques del 28 de febrero.

Nuevo líder supremo de Irán emite declaraciones, algo inusual

Israel atacó una planta petroquímica clave en el enorme yacimiento iraní de gas natural South Pars, afirmando que tenía como objetivo eliminar una importante fuente de ingresos para Irán. El yacimiento, el más grande del mundo, compartido con Qatar, es la mayor fuente de energía nacional de Irán para sus 93 millones de habitantes.

El ataque pareció no tener relación con las amenazas de Trump. Un ataque israelí anterior allí en marzo llevó a Irán a atacar infraestructura energética en otros países de Oriente Medio, una escalada enorme del conflicto.

Entre los muertos estaba el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, el mayor general Majid Khademi, según medios estatales iraníes. E Israel informó que también mató al líder de la unidad encubierta de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán en su Fuerza Quds expedicionaria, Asghar Bakeri.

“Seguiremos cazándolos uno por uno”, sostuvo Israel Katz, refiriéndose a altos funcionarios iraníes.

El nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei, que aún no ha sido visto ni escuchado en público, emitió declaración, algo inusual, expresando condolencias por Khademi. Los ataques israelíes han matado a decenas de altos líderes iraníes, incluido el padre de Jamenei.

Más tarde, el ejército israelí reveló que atacó durante la noche tres aeropuertos de Teherán —Bahram, Mehrabad y Azmayesh—, impactando decenas de helicópteros y aeronaves que, dijo, pertenecían a la Fuerza Aérea iraní.

Una residente de Teherán comentó que “constantemente se oye el sonido de bombas, defensas antiaéreas, drones”, y habló bajo condición de anonimato por su seguridad. Otro residente detalló que toma pastillas para dormir para sobrellevar los bombardeos nocturnos y que la gente está preocupada por los cortes de luz, gas y agua.

Ataques aéreos matan a más de 25 personas en todo Irán

Una densa columna de humo negro se elevó cerca de la plaza Azadi de la ciudad después que un ataque aéreo alcanzara los terrenos de la Universidad de Tecnología Sharif. Varios países han sancionado a la universidad por su trabajo con el ejército, en particular en el programa de misiles balísticos de Irán.

Las autoridades y medios estatales iraníes reportaron al menos 29 personas muertas en todo el país por los ataques.

En Líbano, donde Israel ha lanzado ataques aéreos regulares y una invasión terrestre que dice que tienen como objetivo al grupo político-paramilitar Hezbollah, vinculado a Irán, un ataque aéreo alcanzó un apartamento en la localidad de Ain Saadeh, una localidad predominantemente cristiana al este de Beirut. El ataque mató a un funcionario de las Fuerzas Libanesas, un partido político cristiano firmemente opuesto a Hezbollah, a su esposa y a otra mujer.

Más de 1,900 personas han muerto en Irán desde que comenzó la guerra, pero su gobierno no ha actualizado la cifra desde hace días.

Más de 1,400 personas han muerto en Líbano y más de 1 millón de personas han sido desplazadas. Allí han muerto 11 soldados israelíes.

En los estados árabes del Golfo y en la ocupada Cisjordania han muerto más de dos docenas de personas, mientras que se han reportado 23 fallecidos en Israel y 13 militares de Estados Unidos han muerto.