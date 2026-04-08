El dólar cerró ayer en S/ 3.4245 (Foto: Diseñado por Freepik)
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Omar Manrique
mailOmar Manrique
Guillermo Westreicher Herrera
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El mundo se distendió ayer, cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que aceptó el cese el fuego de dos semanas con Irán, a hora y media del plazo límite que había fijado al país islámico (ayer a las 7 pm) para reabrir el estrecho de Ormuz, ¿cuál era el escenario temido?

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