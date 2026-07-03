Al respecto, el empresario peruano y dueño de Interbank, la cadena Mass, Makro, Real Plaza, entre otros negocios, reveló que actualmente trabaja en tres proyectos vinculados a nuevas tecnologías junto con un equipo especializado en identificar tendencias emergentes, como parte de la preparación de la organización para los próximos años.

“Constantemente aprendo. Tengo un equipo secreto que es modelado por una agencia americana que se creó en el año 1958 y fue responsable del invento del internet y el mouse (DARPA)...yo tengo tres proyectos con este grupo”, señaló durante la Asamblea anual Alumni-PAD 2026, sin ofrecer mayores detalles sobre las iniciativas.

Para el ejecutivo, mantenerse cerca de los cambios tecnológicos es una condición para seguir creciendo en un entorno marcado por la incertidumbre. “Cuando te va bien, preocúpate más, porque todo el mundo quiere ser como tú y te quiere imitar. Y más con la tecnología”, aconsejó.

“En periodos de disrupción, el costo de esperar es mayor que el costo de ser imperfectos”, afirmó. (Foto: Bloomberg)

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Un quinquenio disruptivo

Rodríguez-Pastor también consideró que los próximos cinco años -en medio de un nuevo cambio de gobierno en Perú- “no pueden ser un tiempo gradual, sino de disrupción”, por lo que las empresas deberían reducir sus tiempos de decisión y aumentar su capacidad de experimentar.

“En periodos de disrupción, el costo de esperar es mayor que el costo de ser imperfectos”, afirmó.

El empresario recordó que Intercorp ha mantenido una estrategia de inversión tanto en los buenos como en los malos momentos económicos. “Decidimos actuar en vez de esperar”, señaló. Como ejemplo mencionó la adquisición de Makro durante la pandemia, una operación que respondió a los cambios en los patrones de consumo y que, según indicó, este año representará el 52% de los ingresos combinados de Makro y Mass.

“Nuestra meta es un proyecto icónico por región y nos gustaría asociarnos con alguna otra empresa en el futuro ”, agregó.

El empresario peruano aclaró también que, para él, innovar no siempre significa ser el primero. Recordó que, cuando apareció la banca por internet, prefirió esperar algunos años antes de lanzar el servicio. “Yo quería ser el séptimo banco en hacerlo. La transición iba a tomar tiempo y necesitábamos aprender de los demás”, comentó.

Intercorp hacia el 2030

El ejecutivo sostuvo que la estrategia del grupo también cambió en la forma de identificar oportunidades de negocio. En lugar de evaluar únicamente el tamaño de un mercado, comenzó a medir el tamaño del problema que enfrenta la sociedad. “Mientras mayor sea el problema social, mayor puede ser la oportunidad de largo plazo”, explicó.

Mirando hacia el 2030, Rodríguez-Pastor proyectó una organización donde los negocios colaboren entre sí en lugar de operar de manera aislada. “El nuevo modelo se construye desde la conexión de capacidades entre negocios”, indicó. A su juicio, las mejores oportunidades surgirán de la interacción entre empresas, apoyadas en tecnología, datos y propósito para responder a necesidades reales de la población.