Carlos Rodríguez-Pastor, uno de los hombres más ricos del país, señaló que innovar no siempre se trata de ser el primero, también de aprender del resto. (Foto: Institutional Investor)
Carlos Rodríguez-Pastor, uno de los hombres más ricos del país, señaló que innovar no siempre se trata de ser el primero, también de aprender del resto. (Foto: Institutional Investor)
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Ani Lu Torres
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Los próximos cinco años no serán un periodo de cambios graduales para el holding peruano Intercorp. Carlos Rodríguez-Pastor, presidente del grupo, señaló que el contexto obliga a las empresas a replantear la manera en que innovan, invierten y toman decisiones, dejando atrás el modelo tradicional para evolucionar hacia “un ecosistema de negocios más conectado”.

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