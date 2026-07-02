Dollarcity alcanzó las 116 tiendas operativas en Perú tras inaugurar más de una decena de locales en lo que va del 2026. La cadena de descuento acelera su expansión fuera de Lima con un modelo de bajo costo y alta rotación de productos.

Su tienda más reciente abrió en Sullana, Piura, en el sector Centro de la ciudad. El local ofrece productos importados en categorías como hogar, decoración, gastronomía, higiene personal, mascotas y consumo cotidiano.

La compañía proyecta dos nuevas aperturas en Huamanga (Ayacucho). Según información conocida por Perú Retail, los locales estarían ubicados en el distrito de San Juan Bautista y en la zona céntrica de la ciudad, aunque Dollarcity aún no ha confirmado oficialmente las ubicaciones definitivas.

De 79 a 116 tiendas: Dollarcity acelera su expansión en Perú y mira a Huamanga

La marca, de origen salvadoreño, llegó a Perú en 2021 y consolidó al mercado local como uno de sus pilares en la región. En 2024 abrió 29 locales y cerró el año con 79 tiendas, con presencia en plazas como Lima, Trujillo, Piura, Pucallpa y Cusco.

El 2025 lo terminó con 100 tiendas operativas y en lo que va del 2026 sumó más de una decena de aperturas en Lima, Cajamarca, Ica, Huánuco y Huancayo, entre otras plazas, hasta llegar a los 116 establecimientos actuales.

El avance en Sullana (Piura) y los planes en Huamanga (Ayacucho) se enmarcan en un plan de expansión a seis años que la compañía presentó el año pasado.

La meta regional es alcanzar 1,050 locales en América Latina al 2031, una cifra que revisó al alza desde las 850 tiendas proyectadas inicialmente para 2029, según la empresa, por el dinamismo de sus principales mercados. Dollarcity opera en cinco países de América Latina (Perú, Colombia, México, El Salvador y Guatemala), con Perú entre sus plazas de mayor crecimiento.

A nivel mundial, la compañía tiene 2.800 tiendas (100 más que al cierre del 2024), de las cuales el 61% se encuentran ubicadas en Canadá, el 26% en Latinoamérica y el 13% en Australia.

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Dollarcity mueve US$ 1,500 millones en la región y Perú es su tercer mercado

El sector retail en Perú mantiene una proyección de crecimiento sostenido, especialmente impulsado por el avance de las tiendas de descuento (discounters) y el formato multicategoría.

Según Apoyo Consultoría, este dinamismo refleja un traspaso progresivo del canal tradicional al moderno, donde marcas como Dollarcity han ganado protagonismo.

Entre 2019 y abril de 2025, el valor de las importaciones de cadenas como Miniso, Ilahui, Mumuso, Komonoya y Dollarcity se multiplicó por ocho, alcanzando los US$ 881 millones. Solo Dollarcity elevó su participación de mercado en 10 puntos porcentuales en el último año.

Aunque la empresa no reporta ingresos desagregados por país, las cifras regionales y globales dan cuenta de su dinamismo.

Según el portal financiero Investing.com., a nivel regional, Dollarcity opera 732 tiendas en cinco países, con ingresos que alcanzaron los US$ 1,500 millones en 2025 y una contribución de US$ 191.5 millones en ganancias netas a su matriz en los últimos doce meses.

Esa matriz, la canadiense Dollarama —dueña del 60.1% de la marca desde 2019—, cerró su año fiscal 2026 con ingresos por US$ 7,300 millones, un alza del 13.1%, y un Ebitda de US$ 2,400 millones. Perú pesa en esa red: a septiembre de 2025 sumaba 91 de las tiendas de Dollarcity, tercer mercado tras Colombia (398) y Guatemala (113).

DATOS CLAVES.