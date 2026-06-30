Centro Comercial El Pinar alude a una iniciativa a desarrollar tentativamente en un área situada en el sector Jatun Ruri (Independencia). (Foto: Municipalidad Distrital de Independencia-Huaraz)
Centro Comercial El Pinar alude a una iniciativa a desarrollar tentativamente en un área situada en el sector Jatun Ruri (Independencia). (Foto: Municipalidad Distrital de Independencia-Huaraz)
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Mayumi García
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Con una cartera en inversiones que supera los S/ 240 millones en cuanto a proyectos que se entregarán solo en el segundo semestre de este año, el sector de centros comerciales viene demostrando un alto dinamismo que alcanza no solo a la capital del páis, sino también a zonas del interior. Así, dentro del mapa, entre las plazas con potencial para recibir este tipo de iniciativas —ante la falta de oferta— figura Huaraz, la capital de la región Áncash, situado a 8 horas vía terrestre de Lima. ¿Pero cómo avanza el proyecto y quiénes son los operadores interesados en llegar con sedes a esta zona de la sierra ancashina?

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