A fines del año pasado, Proinversión y la Municipalidad Distrital de Independencia (en Huaraz) suscribieron un convenio de colaboración y encargo para ejecutar el proyecto denominado “Creación del Centro Comercial El Pinar” , el cual alude a una iniciativa a desarrollar tentativamente en un área situada en el sector Jatun Ruri. Ladislao Cruz, burgomaestre de Independencia, en diálogo con Gestión, sostuvo que el objetivo es construir este establecimiento comercial en un área actualmente libre de alrededor de 60,000 metros cuadrados (m2), de propiedad de la comuna distrital.

“Hablamos de un espacio que no tiene ningún tipo de uso y que se encuentra estratégicamente situado, a unos 20 o 25 minutos de la plaza de Armas de Huaraz, muy cerca de un complejo de la Universidad César Vallejo y con una vista hermosa a las montañas de la cordillera”, detalló el alcalde.

Para esta primera etapa, el representante recordó que la empresa especializada en centros comerciales On Retail ejecuta estudios de factibilidad comercial y arquitectónico a fin de determinar, entre otros aspectos, la potencial demanda y el tipo de formato que podría acoger la zona.

“Ellos han anunciado que en 70 días podríamos tener ya resultados de este análisis; entonces, creeríamos que a fines de julio o agosto tendremos algunas conclusiones u observaciones. De momento, nos han pedido informacion sobre las vias, sistemas de agua y desagüe, la posicion del terreno, entre otros requerimientos", manifestó Cruz.

De manera preliminar, el burgomaestre adelantó que algunos obstáculos que podría enfrentar este proyecto están relacionados con la culminación del sistema de saneamiento y el acondicionamiento de vías de acceso, sobre todo en lo que corresponde a pistas auxiliares. “En cuanto al acceso, tenemos una vía que construyó Antamina frente a este futuro centro comercial; sin embargo, lo que hay que construir son vías auxiliares que ya están en carpeta”, refirió.

“Hablamos de un espacio que no tiene ningún tipo de uso y que se encuentra estratégicamente situado, a unos 20 o 25 minutos de la plaza de Armas de Huaraz", señaló el alcalde de Independencia. (Foto: Municipalidad Distrital de Independencia)

Parque Arauco e Intercorp siguen de cerca mall en Huaraz

Cruz señaló que a la fecha, según información de Proinversión, existen diferentes operadores de centros comerciales interesados en este proyecto, destacando el chileno Parque Arauco (dueños de Larcomar y Megaplaza) y el Grupo Intercorp, propietarios de la cadena de malls Real Plaza.

“Proinversión nos adelantó que hay varias entidades muy interesadas en este centro comercial. De hecho, un funcionario de Intercorp estuvo por aquí viendo el terreno, pues ellos anteriormente ya han tenido la expectativa de ejecutar un mall en Huaraz”, remarcó la autoridad, quien recordó que el monto de inversión en este recinto alcanzaría los S/ 62 millones.

En otro momento, Cruz lamentó que, pese a la relevancia de Huaraz —como capital de la región Áncash; además, de su importante atractivo turístico—, a la fecha no cuente con un establecimiento que reúna la oferta retail moderna dentro de su área geográfica. De este modo, algunos negocios como Falabella o Dollarcity han aterrizado en esta zona por medio de formatos express y de manera independiente.

“Dollarcity tiene dos tiendas, una en Huaraz y otra en Independencia, y cuando llegó el boom fue tremendo, lo que nos da una idea de la acogida de este tipo de negocios. Nosotros tenemos demanda de turistas que arriban a nuestra ciudad y obviamente también buscan este tipo de oferta, pero también de los mismos lugareños que hoy en día tienen que irse a Lima o a Chimbote si desean encontrar un centro comercial”, finalizó.