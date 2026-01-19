La cadena de tiendas multicategoría Dollarcity inició el 2026 con la apertura de siete nuevos locales en Perú, luego de cerrar el 2025 con 100 tiendas operativas a nivel nacional, marcando el arranque de un nuevo tramo de su plan de expansión en el mercado local.

En Lima, Dollarcity inauguró tres establecimientos como parte de esta primera fase de crecimiento en 2026. En Punta Hermosa abrió un local en el centro comercial Boulevard Puntamar, ubicado en la Antigua Panamericana Sur, km 52.5, según Perú Retail.

En el distrito de Chorrillos, la cadena sumó dos nuevas tiendas. Una se ubica en la Prolongación Huaylas, Av. Defensores del Morro 1350, mientras que la otra abrió dentro del centro comercial Megaplaza Chorrillos, en la Av. Paseo de la República 355, reforzando su cobertura en Lima Sur.

(Foto: Dollarcity Perú)

Aperturas de Dollarcity en el interior del país

Fuera de la capital, la expansión de Dollarcity en 2026 se extendió a diversas regiones del país. En Cajamarca, la compañía inauguró un nuevo local ubicado en la Vía Evitamiento Sur, Jr. Daniel A. Carrión s/n, lote 20, fortaleciendo su presencia en el norte peruano.

En el sur, la cadena abrió una tienda en la ciudad de Ica, localizada en la intersección de las avenidas Las Américas y Fermín Tangüis, consolidando su operación en una plaza de crecimiento comercial sostenido. La expansión regional continuó con la apertura de un nuevo establecimiento en Huánuco, situado en el jirón Dos de Mayo N.° 347-349-355, ampliando su cobertura en el centro del país.

A estas inauguraciones se suma el local Dollarcity Mariátegui Huancayo, ubicado en la Av. Ferrocarril N.° 146, con el que la compañía refuerza su presencia en una de las principales ciudades del centro del Perú.

(Dollarcity Perú)

Expansión de Dollarcity en Perú

Estas siete aperturas se concretaron en las primeras semanas de 2026, evidenciando un ritmo de ejecución acelerado tras haber alcanzado el hito de las 100 tiendas en el país al cierre del año anterior.

Con los nuevos locales ya operativos, Dollarcity alcanza las 107 tiendas en Perú y proyecta mantener durante 2026 un ritmo sostenido de expansión, combinando aperturas en Lima y el interior del país como parte de su estrategia de crecimiento en el sector retail.