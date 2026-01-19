La cadena cerró el 2025 con 100 locales operativos y, tras las nuevas aperturas, alcanza las 107 tiendas a nivel nacional. (Foto: Dollarcity Perú)
La cadena cerró el 2025 con 100 locales operativos y, tras las nuevas aperturas, alcanza las 107 tiendas a nivel nacional. (Foto: Dollarcity Perú)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

con la apertura de siete nuevos locales en Perú, luego de cerrar el 2025 con 100 tiendas operativas a nivel nacional, marcando el arranque de un nuevo tramo de su plan de expansión en el mercado local.

como parte de esta primera fase de crecimiento en 2026. En Punta Hermosa abrió un local en el centro comercial Boulevard Puntamar, ubicado en la Antigua Panamericana Sur, km 52.5, según Perú Retail.

En el distrito de Chorrillos, la cadena sumó dos nuevas tiendas. Una se ubica en la Prolongación Huaylas, Av. Defensores del Morro 1350, mientras que la otra abrió dentro del centro comercial Megaplaza Chorrillos, en la Av. Paseo de la República 355, reforzando su cobertura en Lima Sur.

Dollarcity inició el 2026 con tres nuevas aperturas en Lima, al inaugurar un local en Punta Hermosa y dos tiendas en el distrito de Chorrillos, reforzando su presencia en el sur de la capital. (Foto: Dollarcity Perú)
Dollarcity inició el 2026 con tres nuevas aperturas en Lima, al inaugurar un local en Punta Hermosa y dos tiendas en el distrito de Chorrillos, reforzando su presencia en el sur de la capital. (Foto: Dollarcity Perú)
LEA TAMBIÉN: Dollarcity se expande en Perú con la apertura de tres nuevas tiendas: ¿qué novedades traen?

Aperturas de Dollarcity en el interior del país

. En Cajamarca, la compañía inauguró un nuevo local ubicado en la Vía Evitamiento Sur, Jr. Daniel A. Carrión s/n, lote 20, fortaleciendo su presencia en el norte peruano.

En el sur, la cadena abrió una tienda en la ciudad de Ica, localizada en la intersección de las avenidas Las Américas y Fermín Tangüis, consolidando su operación en una plaza de crecimiento comercial sostenido. La expansión regional continuó con la apertura de un nuevo establecimiento en Huánuco, situado en el jirón Dos de Mayo N.° 347-349-355, ampliando su cobertura en el centro del país.

A estas inauguraciones se suma el local Dollarcity Mariátegui Huancayo, ubicado en la Av. Ferrocarril N.° 146, con el que la compañía refuerza su presencia en una de las principales ciudades del centro del Perú.

En regiones, Dollarcity abrió cuatro nuevas tiendas en el arranque del 2026, con inauguraciones en Cajamarca, Ica, Huánuco y Huancayo, ampliando su cobertura en el norte, centro y sur del país. (Dollarcity Perú)
En regiones, Dollarcity abrió cuatro nuevas tiendas en el arranque del 2026, con inauguraciones en Cajamarca, Ica, Huánuco y Huancayo, ampliando su cobertura en el norte, centro y sur del país. (Dollarcity Perú)
LEA TAMBIÉN: El mall en Trujillo que trae a Dollarcity, Topitop y Starbucks: así es Portal F Pizarro

Expansión de Dollarcity en Perú

, evidenciando un ritmo de ejecución acelerado tras haber alcanzado el hito de las 100 tiendas en el país al cierre del año anterior.

Con los nuevos locales ya operativos, Dollarcity alcanza las 107 tiendas en Perú y proyecta mantener durante 2026 un ritmo sostenido de expansión, combinando aperturas en Lima y el interior del país como parte de su estrategia de crecimiento en el sector retail.

LEA TAMBIÉN: Dollarcity crece en Perú: ¿Cómo creció su market share y qué próximas aperturas alista?

TE PUEDE INTERESAR

Oficinas y comercio: Oxxo y Dollarcity, ¿una opción en edificios corporativos?
Miniso ‘importa’ nuevos planes: las tiendas y productos que fortalecerán su operación
Miniso abrirá su primera tienda en la selva y la coreana Yoyoso llega a Ica

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.