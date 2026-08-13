La empresa española Agerpix Technologies eligió Perú para establecer su primera filial en América Latina, en un paso con el que busca consolidar su expansión en la región. La nueva operación, denominada Agerpix Perú, contará con equipo propio en el país.

La firma española está especializada en agricultura de precisión y desarrolla tecnologías basadas en datos e inteligencia artificial para distintos procesos de la cadena agroexportadora, desde las operaciones en campo hasta el packing y la logística.

La apertura no supone la llegada de la compañía por primera vez al mercado peruano. Agerpix ya venía desarrollando proyectos en Ica, La Libertad y Lima, acompañando a empresas agrícolas en la modernización de sus procesos. La diferencia ahora es la creación de una operación propia en Perú como base para su crecimiento regional.

Primeros resultados y expansión regional

Según afirmó la empresa, sus primeros proyectos en Perú han permitido reducir hasta en 80% el tiempo destinado a la supervisión diaria y en 65% los errores en la gestión de pedidos. Asimismo, reportó mejoras cercanas al 12% en la eficiencia de las líneas de packing.

Actualmente, su tecnología gestiona mediante inteligencia artificial más de 7,200 hectáreas distribuidas entre España, Perú y Chile, de acuerdo con la compañía. Con la nueva filial, Agerpix busca reforzar su presencia en América Latina desde el mercado peruano.

Agerpix ya desarrollaba proyectos en Ica, La Libertad y Lima antes de abrir su primera filial en Latam. Además, tiene planes de operar en Piura, Lambayeque y Arequipa. (Foto referencial)

Desde la empresa señalaron que su propuesta apunta a convertir la información generada en las distintas etapas de la actividad agrícola en herramientas para la toma de decisiones y la automatización de procesos. Entre las áreas en las que trabaja figuran la digitalización de registros, la clasificación de fruta mediante visión artificial, la gestión de pedidos y la trazabilidad.

La elección de Perú responde, según la empresa, al dinamismo de un sector agroexportador que genera más de US$15,000 millones anuales y que enfrenta el reto de acelerar su transformación digital. Agerpix Perú tendría su sede en Lima. Además, tiene en planes de expandir su operación a Piura, Lambayeque y Arequipa.