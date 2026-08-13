La tecnología de la empresa española Agerpix gestiona más de 7,200 hectáreas en España, Perú y Chile, según la compañía. (Foto referencial)
La tecnología de la empresa española Agerpix gestiona más de 7,200 hectáreas en España, Perú y Chile, según la compañía. (Foto referencial)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La empresa española Agerpix Technologies eligió Perú para establecer su primera filial en , en un paso con el que busca consolidar su expansión en la región. La nueva operación, denominada Agerpix Perú, contará con equipo propio en el país.

La firma española está especializada en agricultura de precisión y desarrolla basadas en datos e , desde las operaciones en campo hasta el y la logística.

La apertura no supone la llegada de la compañía por primera vez al mercado peruano. Agerpix ya venía desarrollando proyectos en , y , acompañando a empresas agrícolas en la modernización de sus procesos. La diferencia ahora es la creación de una operación propia en Perú como base para su crecimiento regional.

Primeros resultados y expansión regional

Según afirmó la empresa, sus primeros proyectos en Perú han permitido reducir hasta en 80% el tiempo destinado a la supervisión diaria y en 65% los errores en la gestión de pedidos. Asimismo, reportó mejoras cercanas al 12% en la eficiencia de las líneas de packing.

Actualmente, su tecnología gestiona mediante inteligencia artificial más de 7,200 hectáreas distribuidas entre , y , de acuerdo con la compañía. Con la nueva filial, Agerpix busca reforzar su presencia en América Latina desde el mercado peruano.

Agerpix ya desarrollaba proyectos en Ica, La Libertad y Lima antes de abrir su primera filial en Latam. Además, tiene planes de operar en Piura, Lambayeque y Arequipa. (Foto referencial)
Agerpix ya desarrollaba proyectos en Ica, La Libertad y Lima antes de abrir su primera filial en Latam. Además, tiene planes de operar en Piura, Lambayeque y Arequipa. (Foto referencial)

Desde la empresa señalaron que su propuesta apunta a convertir la información generada en las distintas etapas de la actividad agrícola en herramientas para la toma de decisiones y la automatización de procesos. Entre las áreas en las que trabaja figuran la digitalización de registros, la clasificación de fruta mediante visión artificial, la gestión de pedidos y la trazabilidad.

La elección de Perú responde, según la empresa, al dinamismo de un sector agroexportador que genera más de US$15,000 millones anuales y que enfrenta el reto de acelerar su transformación digital. Agerpix Perú tendría su sede en Lima. Además, tiene en planes de expandir su operación a , y .

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.