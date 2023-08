En el 2022, las agroexportaciones (que incluye el sector agro tradicional, agropecuario y agroindustria) superaron los US$ 964 millones y representaron el 98% de toda la exportación de la región norteña, de acuerdo con datos de la Asociación de Exportadores (Adex).

Para este año 2023, se espera que -pese a El Niño- continúen los despachos agrícolas y con ello la región se encamine hacia los US$ 1,000 millones en agroexportaciones .

Al lograr este monto, se sumará a las dos regiones del norte cuyas exportaciones del sector agro han superado ese monto: La Libertad (US$ 1,943 millones) y Piura (US$ 1,283 millones), en el 2022.

Escenario 2023

En diálogo con Gestión, la jefa de ADEX Consulting, Lizbeth Pumasunco, señala que en la primera mitad del año las agroexportaciones de Lambayeque registraron una leve caída de 1.08% frente a igual periodo del año 2022. Por el contrario, en volumen exportado se observa un aumento de 1.39%.

La especialista indica que la contracción en monto exportado responde a una caída en el precio de algunos productos agro en el mercado internacional, pero se espera retorne a terreno positivo hacia la segunda mitad del año. En tanto, dijo que se debe valorar más el crecimiento del volumen de las exportaciones debido a que refleja una mayor cantidad de producto exportado.

“No se ha dejado de exportar. El indicador de cantidad señala que los productos agroexportadores de la región se han vendido más. A manera de proyección se espera que se cierre el 2023 con cifras positivas tanto en valor exportado como cantidad”, sostuvo Pumasunco.

Detalló que el principal mercado de destino de las agroexportaciones de Lambayeque es Estados Unidos, con una participación de 28.69%, seguido de Países Bajos (14.71%), España (6.97%) y Ecuador (5.66%).

Cuarteto agrícola

Al analizar por producto exportado, se observa que cuatro frutos impulsan las agroexportaciones de Lambayeque en volumen en la mitad de año, según datos del gremio exportador. Se trata de las paltas (con un crecimiento de 18.69%), uvas frescas (14.47%), mangos (6.39%) y arándanos rojos (41.41%) .

Dicho desempeño positivo está en línea con el incremento de la producción de estos cultivos en la región. De acuerdo con el Reporte de Comercio Regional de Lambayeque del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), al cierre del 2022 la producción de arándano sumó 67,000 toneladas métricas (TM), la producción de palta alcanzó las 126,000 MT, mientras que la producción de uva sumó 43,000 TM. En el caso del mango, la producción totalizó 48,000 TM el año pasado.

Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la CCL, señaló a Gestión que estos cuatro productos tienen un altísimo potencial para seguir creciendo e ingresar a nuevos mercados internacionales.

Según explicó, el clima tropical de la región Lambayeque es propicio para desarrollar el cultivo de estos frutos, a lo que se suma su ubicación estratégica, pues se encuentra cerca al Puerto de Paita (región Piura), el cual moviliza contenedores de importación y exportación. Agregó que su posición se verá más favorecida aún con la puesta en marcha del Megapuerto de Chancay, a unos 80 kilómetros de Lima, el cual entrará en operación el próximo año.

“Lambayeque tiene para escoger cómo manejar su logística de la mejor manera. La conectividad que vamos a tener con el Asia teniendo el Puerto de Chancay va a beneficiar directamente a todas las regiones que tengan acceso a la costa, entre ellas Lambayeque. Todas estas regiones tendrán la posibilidad de mejorar su capacidad exportadora”, sostuvo Posada.

De igual manera, consideró que esta región del norte ya es un hub productor para la agroexportación y el aumento de la demanda de los frutos está ligado al mayor de consumo de productos saludables, los cuales forman parte de los alimentos denominados “Superfoods” .

A estos productos clave se suman otros que, aunque aún se exportan en montos pequeños, tienen potencial. En esa línea, el directivo de la CCL indicó que hay productos que todavía no han tenido un despegue en términos de exportación, debido a que el volumen exportado son menores, pero hay espacio para crecer, entre los cuales destaca los pimientos, azúcar y los ajíes .

Y, según datos de la Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque, Lambayeque también tiene el potencial para fortalecer sus envíos de café, pallares, cebolla, café y aguaymanto.

Nuevos mercados

Para que los despachos del agro de Lambayeque continúen con su dinamismo, Posada consideró que se debe aprovechar las ventajas de los Tratados de Libre Comercio (TLC) para ingresar a nuevos mercados, principalmente a países de Asia y de Europa.

Precisó que, en el caso de la uva, este es un producto muy apreciado en el mercado asiático y actualmente se tienen acuerdo comerciales con China, Tailandia, Singapur, Corea y Japón.

Además, recordó que Perú forma parte del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), conformado por 12 países de tres continentes (América, Asia y Oceanía).

“Un país que aún no se ha explotado a pesar de tener un TLC vigente y que sería un gran comprador de mango es Tailandia. El mango también tiene alto potencial en Centroamérica por ser una fruta tropical”, dijo.

Siguiendo esta línea, la especialista de Adex señala que las exportaciones de Lambayeque pueden seguir creciendo si se apuestan por mercados nichos, nuevas variedades de frutos (en estado congelado o deshidratado) -considerando que la mayor exportación se realiza en estado fresco- e investigación para tener obtener mayor productividad de los cultivos por hectárea.

LEA TAMBIÉN: Exportación de arándanos se contrae y variedad Ventura es la más afectada

Irrigación Olmos y El Niño

En Lambayeque el Proyecto de Irrigación Olmos -ubicado en el distrito del mismo nombre- juega un papel importante en la agroexportación. Yuri Armas, presidente de la Asociación Cultivando (exPro Olmos), señala a Gestión que el gremio agrupa a 16 empresas usuarias de este proyecto y a la fecha tienen 24,000 hectáreas (has) en cultivo de diversos productos, entre ellos la uva, palta hass, arándanos, espárragos y caña de azúcar. De igual manera, existen otras 12,000 hectáreas para seguir cultivando.

Precisó que en el 2022, el 65% de las exportaciones de Lambayeque fueron producidas en Irrigación Olmos, lo que representan más de US$ 635 millones. En detalle, dijo que desde Irrigación Olmos se exportaron 87,780 toneladas de palta hass; 16,216 de uvas y 66,224 de arándanos.

Para este año proyectan un aumento en el monto de exportaciones desde este proyecto, pero ante la presencia del fenómeno de El Niño costero -que trae un exceso de temperatura- al menos se espera mantener los valores del año pasado y registrar alguna contracción.

De acuerdo con el último comunicado de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (EFEN), El Niño costero continuará hasta el verano de 2024.

Prevé, además, que para el trimestre agosto-octubre de 2023, a lo largo de la costa del Perú, los valores de la temperatura del aire se mantendrían por encima de lo normal y en la costa norte se desarrollarían lluvias ligeras y esporádicas de forma localizada. Específicamente, en la zona norte del país se espera que se presenten caudales ligeramente sobre lo normal a fines de año.

Al respecto, el Ministerio de Desarrollo y Riego (Midagri) proyecta una contracción de cinco de siete principales cultivos para este año debido a estas anomalías climáticas.

En tanto, el Senamhi ha alertado que la llegada de El Niño global -que se prevé entre moderado y fuerte también para inicios del 2024- puede crear condiciones para la presencia de mayores plagas y enfermedades fitosanitarias que ataquen en los cultivos. Según detalló, al menos 28 plagas pueden amenazar los cultivos de arroz, papa y maíz amarillo.

Pese a esta anomalía climática, Armas coincide con Posada al señalar que Lambayeque tiene ventajas para seguir creciendo en su potencial agroexportador. Geográficamente, mencionó, la región se encuentra cerca a la línea del Ecuador en donde se presenta mayor radiación solar, lo que permite obtener una mayor cosecha al año.

“El crecimiento de Lambayeque es ilimitado. Lambayeque no son solo las 12,000 hectáreas que faltan sembrar. Recordemos que Olmos tiene una segunda etapa con otras 30,000 hectáreas más”, apuntó.

Precisamente, en junio pasado, el Gobierno Regional de Lambayeque (GORE Lambayeque) presentó un portafolio de inversiones con proyectos en infraestructura hidráulica, la cual se desarrollará de la mano de ProInversión.

En el sector de irrigación, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, destacó los proyectos para la Ampliación del Servicio de Agua para Riego, la Fase II del proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos; el proyecto Tinajones Etapa II con enfoque Macroregional, y el Mejoramiento y Ampliación de la Presa de embalse Limón – I Fase Proyectos Olmos.

Según datos del Senasa, Lambayeque ha certificado 17,092 hectáreas en el 2023 para fines de exportación, destinado al mayor cultivo de palta (9,084 has), arándano (3,815 has) y mango (1,653 has).





SOBRE EL AUTOR Silvia Pérez Licenciada en periodismo por la Universidad Tecnológica del Perú. Desde el año 2019 forma parte de diario Gestión. Experiencia en comunicación audiovisual, prensa escrita y digital.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.