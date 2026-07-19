En las primeras semanas de julio, el precio de principales insumos agrícolas como el aceite de soya, trigo y maíz subieron debido a los conflictos geopolíticos. (Imagen: Andina)
En las primeras semanas de julio, el precio de principales insumos agrícolas como el aceite de soya, trigo y maíz subieron debido a los conflictos geopolíticos. (Imagen: Andina)
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Redacción Gestión
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Los precios internacionales de los principales volvieron a subir durante la segunda semana de julio, reportó el .

De acuerdo con el Resumen Informativo Semanal del BCRP, entre el 8 y el 15 de julio el mayor aumento correspondió al , cuyo precio subió 10.1% hasta alcanzar los US$ 299.5 por tonelada.

El reporte atribuye este incremento a los temores de una menor oferta luego de que los ataques interrumpieran el en el mar de Azov, una ruta clave por la que se moviliza aproximadamente una cuarta parte de las exportaciones de cereales de Rusia.

De esta manera, la cotización del trigo acumula un alza de 34.8% en lo que va del año.

El aceite de soya acumula el mayor incremento de precios en lo que va del 2026. (Imagen: Andina)
El aceite de soya acumula el mayor incremento de precios en lo que va del 2026. (Imagen: Andina)
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Otro producto que subió fue el aceite de soya, cuyo precio aumentó 4.8% en la última semana, fijándose en US$ 1,613.5 por tonelada.

Según el informe, el alza se dio debido al incremento del . Con ello, el aceite de soya acumula el mayor incremento entre los tres productos analizados, con un encarecimiento de 53.7% en lo que va del 2026.

Por último, el precio del maíz aumentó en 3%, hasta US$ 168.3 por tonelada durante la última semana. En lo que va del año registra un incremento de 4%.

Este aumento estuvo asociado a los pronósticos de un clima cálido y mayormente seco para la mitad occidental del cinturón agrícola del Medio Oeste de Estados Unidos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES ESTOS PRECIOS?

En los tres casos al Perú le pueden afectar estas alzas debido a que el país es principalmente importador de estos productos.

De acuerdo con datos previos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (), importaciones peruanas de maíz amarillo duro aumentaron en 3.84%, alcanzando las 2,24 millones de toneladas entre enero y junio de 2026. La producción nacional de maíz cubre cerca del 30% de la demanda interna total.

En cuanto al trigo, se estima que el procesamiento se redujo en 3.5% entre enero y abril. Los datos oficiales muestran que la producción nacional cubre solo cerca del 10% de la demanda, por lo que se necesita importar lo demás.

Mientras que en el caso de la soya, un reciente reporte de Agrodata indica que enero y junio, el Perú importó 98,853,030 kilos de soya por un valor de US$ 46,022,729, procedentes principalmente de Argentina y Brasil. El país depende casi en su totalidad de las importaciones de este grano.

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