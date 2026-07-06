Los precios del petróleo se mantienen estables ante aumento de producción de la OPEP+. (Ronaldo SCHEMIDT / AFP)
Los precios del petróleo se mantienen estables ante aumento de producción de la OPEP+. (Ronaldo SCHEMIDT / AFP)
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Redacción Gestión
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en pleno desbloqueo progresivo del estrecho de Ormuz.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en agosto, perdió un 0,.20 % hasta los 68,55 dólares.

de 188.000 barriles diarios a partir de agosto.

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“Esta decisión ya había sido anticipada por el mercado”, lo que explica la falta de movimiento. (...) Dado el tráfico aún limitado de petroleros en el estrecho de Ormuz, no esperamos que este aumento de las cuotas tenga un impacto significativo a corto plazo", señaló Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

Asimismo,

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“Los volúmenes de petróleo que transitan por el estrecho de Ormuz aumentan prácticamente día tras día”, observa Tamas Varga, analista de PVM Energy.

Cabe precisar que la situación ha mejorado desde la firma del protocolo de acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Los precios del crudo han vuelto a los niveles previos a la guerra, pero, la tendencia a la baja podría acentuarse, ya que los analistas anticipan una sobreabundancia de oferta en los próximos meses.

Elaborado con información de AFP.

Chimeneas en la refinería de gas y petróleo. EFE/Robert Ghement/Archivo
Chimeneas en la refinería de gas y petróleo. EFE/Robert Ghement/Archivo

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