Tankers moored off the coast in Ulsan, South Korea. Photographer: SeongJoon Cho/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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El petróleo Brent podría ampliar su caída hasta US$ 60 por barril hacia finales de año a medida que disminuyen las disrupciones en el estrecho de Ormuz, según Citigroup Inc., sumándose a un creciente grupo de pronósticos bajistas para el mercado mundial del crudo.

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