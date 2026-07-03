El cierre del estrecho de Ormuz es la principal baza de presión económica de Irán en el conflicto.
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Agencia Bloomberg
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Algunas de las principales potencias europeas ya aceptan que los barcos que transiten por el estratégico estrecho de Ormuz tendrán que pagar peajes a Irán y Omán, según personas con conocimiento del asunto.

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