Estrecho de Ormuz. (Foto: Difusión)
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Agencia EFE
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El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, defendió la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz, al que calificó como el mayor instrumento de poder del país, y aseguró que Teherán ha reanudado sus exportaciones de crudo tras el levantamiento del bloqueo naval estadounidense.

Reapertura condicionada

El dirigente, que ejerce como jefe negociador en las conversaciones de paz con Estados Unidos, sostuvo que “el estrecho de Ormuz es nuestro mayor instrumento de poder y debemos preservar adecuadamente este don divino”, en referencia a la intención de Irán de cobrar por los servicios de seguridad y navegación prestados en esa estratégica vía marítima.

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En ese sentido, explicó que, según el memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos, el tránsito de los buques comerciales por el estrecho estará exento del pago de tasas únicamente durante un periodo de 60 días, mientras las partes negocian un acuerdo definitivo.

A cambio, afirmó que Washington levantó el bloqueo naval impuesto a Irán, lo que ha permitido al país reanudar las exportaciones de petróleo.

Buques en el estrecho de Ormuz vistos desde Jasab, Gobernación de Musandam, Omán, en una fotografía de archivo. Créditos: EFE
Buques en el estrecho de Ormuz vistos desde Jasab, Gobernación de Musandam, Omán, en una fotografía de archivo. Créditos: EFE

Al precio del Brent

, aseguró.

Respecto al alivio de las sanciones sobre el petróleo iraní y sus derivados, Qalibaf afirmó que el crudo iraní ya se vende al precio internacional del Brent, después de casi dos décadas en las que Teherán se vio obligado a comercializarlo con descuento debido a las sanciones internacionales.

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Un buque encalla en Ormuz

Precisamenente hoy, un portacontenedores quedó encallado en el estrecho de Ormuz cuando navegaba por una zona de escasa profundidad “fuera de la ruta marítima autorizada” por Teherán, según informó la televisión estatal iraní.

Hasta el momento no se conoce la bandera del buque ni el alcance de los daños sufridos.

El incidente se produce después de que Irán atacara en los últimos días al menos dos buques que, según Teherán, atravesaban el estrecho de Ormuz sin su autorización, a lo que Estados Unidos respondió con bombardeos contra objetivos militares en la costa sur iraní.

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