El estrecho de Ormuz está “completamente abierto para embarcaciones comerciales”, en cumplimiento de lo establecido en el acuerdo preliminar con Estados Unidos para extender el alto el fuego y alcanzar un acuerdo definitivo en 60 días.

Así lo señaló el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, quien precisó que los barcos no tendrán que hacer ningún pago para utilizar esta vía marítima, al menos durante esos sesenta días.

Lo que ocurra después, incluido el tránsito de embarcaciones militares, dependerá del resultado de las negociaciones, agregó.

El diplomático anticipó, sin embargo, que “la situación no será la misma que antes de la guerra” en el estrecho de Ormuz puesto que Irán ahora entiende que “nuestros enemigos lo utilizaron para equipar sus bases en el Golfo Pérsico y atacar a nuestro país”.

“Y no permitiremos que se sigan preparando para atacar a nuestro país en el futuro”, recalcó, sin precisar si el Gobierno iraní tiene una idea concreta para restringir o controlar de algún modo el cruce del estrecho.

Lo que sí dijo es que Irán discutirá con Omán -país con el que comparte la soberanía de este paso- «qué disposiciones se necesitan para el estrecho».

Aseguró que Irán no ve el estrecho de Ormuz como una potencial fuente de ingresos.

Buques comerciales vuelven a transitar hacia y desde puertos iraníes tras el levantamiento del bloqueo estadounidense. Foto: EFE.

Irán no planea permitir inspecciones del OIEA

Sin embargo el embajador ha asegurado que Irán no tiene previsto permitir que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) realice inspecciones a las instalaciones nucleares iraníes dañadas en la guerra.

“No ha habido ninguna reunión con el director general del OIEA, Rafael Grossi, ni existe ningún plan para que el organismo realice inspecciones en las instalaciones nucleares iraníes dañadas”.

Un día después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmase que el país persa había accedido a nuevas inspecciones, el responsable iraní ha señalado que no existe un protocolo para las inspecciones de instalaciones nucleares dañadas, algo que Teherán ha reiterado desde los bombardeos de junio del año pasado contra sus principales centros atómicos de Fordo, Isfahan y Natanz.

“Nosotros, como Estado miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear y como país comprometido con los acuerdos de salvaguardias, continuaremos siguiendo el procedimiento habitual, y creo que ese procedimiento habitual es bastante claro”, aseveró.

EE.UU. no controlará los activos iraníes descongelados

Además, Ali Bahreini ha advertido de que Irán será el único que decidirá sobre el uso de sus activos descongelados en el extranjero, conforme a la decisión tomada en la víspera por Estados Unidos.

“No habrá ninguna entidad u otra parte (en las negociaciones) que tengan algo que decir sobre cómo se usan”, dijo a propósito de las declaraciones del presidente Donald Trump que aseguró que esos fondos serán fiscalizados por su país y Catar y servirán para comprar “maíz, soja y trigo” a los granjeros estadounidenses.