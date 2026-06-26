“Ningún país del mundo puede imponer tarifas de tránsito en pasos marítimos internacionales”, enfatizó Marco Rubio. Foto: EFE
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Redacción Gestión
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó de “inaceptable” que Irán imponga tarifas al tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, durante una reunión con los ministros de Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) celebrada en Baréin.

Rubio reiteró que Estados Unidos mantiene su disposición de alcanzar uny afirmó que aceptar las exigencias iraníes provocaría un “caos” a escala internacional.

“Ningún país del mundo puede imponer tarifas de tránsito en pasos marítimos internacionales”, enfatizó Rubio.

“Ningún país del mundo puede imponer tarifas de tránsito en pasos marítimos internacionales”, enfatizó Marco Rubio. Foto: EFE
“Ningún país del mundo puede imponer tarifas de tránsito en pasos marítimos internacionales”, enfatizó Marco Rubio. Foto: EFE
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EE.UU. reitera que no permitirá que Irán desarrolle armas nucleares

, señalando que ese sigue siendo uno de los principales objetivos de las negociaciones bilaterales iniciadas tras el memorando de entendimiento suscrito la semana pasada.

A la cita de Manama asistieron representantes de Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Omán, quienes abordaron junto con Rubio las posturas de sus respectivos países respecto a la seguridad en la zona de cara a las negociaciones de EE. UU con Irán.

Durante la apertura de la reunión, el ministro de Asuntos Exteriores de Baréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, destacó la importancia de garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que, antes del conflicto iniciado a finales de febrero, circulaba cerca de una quinta parte del petróleo y gas comercializados a nivel mundial.

, una propuesta que ha generado rechazo entre la comunidad internacional y los países árabes vecinos, al tratarse de una ruta marítima de carácter internacional.

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