Dos superpetroleros iraníes transportaron cerca de 3.8 millones de barriles de crudo, marcando la primera exportación petrolera del país en dos meses. Foto: EFE.
Dos superpetroleros iraníes transportaron cerca de 3.8 millones de barriles de crudo, marcando la primera exportación petrolera del país en dos meses. Foto: EFE.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

volvió a exportar petróleo por primera vez en dos meses, luego de que al menos dos superpetroleros abandonaran aguas iraníes con una carga conjunta de 3.8 millones de barriles de crudo, según reportó el portal especializado TankerTrackers.

La plataforma, con sede en , indicó que la operación fue verificada mediante información del sistema de identificación automática de buques (AIS) e imágenes satelitales, herramientas que permitieron confirmar los movimientos de las embarcaciones.

LEA TAMBIÉN: Irán exige “cese total” de los ataques en Líbano tras anuncio del acuerdo con EE.UU.

Los buques identificados son el DIONA y el HERO2, ambos clasificados como VLCC (Very Large Crude Carrier), que lograron salir de la zona afectada por el bloqueo marítimo en torno a las costas iraníes. De acuerdo con TankerTrackers, se trata del primer embarque de crudo iraní hacia mercados internacionales desde hace dos meses.

Además, la firma de monitoreo señaló que un tercer petrolero, el STREAM, se encuentra acercándose a la línea de bloqueo desde la Zona Económica Exclusiva de Pakistán. La embarcación habría permanecido durante las últimas siete semanas en esa área a la espera de condiciones que permitieran su ingreso a puertos iraníes.

La reactivación de los envíos de petróleo coincide con nuevos esfuerzos diplomáticos entre Irán y Estados Unidos para reducir las tensiones en la región. Foto: EFE.
La reactivación de los envíos de petróleo coincide con nuevos esfuerzos diplomáticos entre Irán y Estados Unidos para reducir las tensiones en la región. Foto: EFE.

El reinicio de los envíos coincide con avances diplomáticos entre Washington y Teherán. Ambos países anunciaron que .

Desde la cumbre del G7 que se desarrolla en Évian, Francia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump expresó su confianza en que el cronograma previsto se concrete y reiteró que un eventual acuerdo deberá garantizar que Irán no desarrolle armamento nuclear y que el continúe abierto al tránsito marítimo internacional.

LEA TAMBIÉN: Irán cobrará tasas a barcos en el estrecho de Ormuz

Analistas consideran que la reanudación de las exportaciones petroleras podría convertirse en una de las primeras señales tangibles de la reducción de tensiones entre ambos países. Sin embargo, aún persisten dudas sobre la velocidad con la que podrían levantarse las restricciones marítimas y normalizarse los flujos comerciales en una de las regiones más estratégicas para el mercado energético global.

Con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Lujoso y aislado: conozca donde se firmará el acuerdo entre Irán y EE.UU.
Dólar cae por elecciones y el posible fin de guerra en Irán, ¿cómo se moverá desde el viernes?
Donald Trump descarta que EE.UU. contemple pago de US$ 300 millones a Irán

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.