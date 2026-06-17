Irán volvió a exportar petróleo por primera vez en dos meses, luego de que al menos dos superpetroleros abandonaran aguas iraníes con una carga conjunta de 3.8 millones de barriles de crudo, según reportó el portal especializado TankerTrackers.

La plataforma, con sede en Estados Unidos, indicó que la operación fue verificada mediante información del sistema de identificación automática de buques (AIS) e imágenes satelitales, herramientas que permitieron confirmar los movimientos de las embarcaciones.

Los buques identificados son el DIONA y el HERO2, ambos clasificados como VLCC (Very Large Crude Carrier), que lograron salir de la zona afectada por el bloqueo marítimo en torno a las costas iraníes. De acuerdo con TankerTrackers, se trata del primer embarque de crudo iraní hacia mercados internacionales desde hace dos meses.

Además, la firma de monitoreo señaló que un tercer petrolero, el STREAM, se encuentra acercándose a la línea de bloqueo desde la Zona Económica Exclusiva de Pakistán. La embarcación habría permanecido durante las últimas siete semanas en esa área a la espera de condiciones que permitieran su ingreso a puertos iraníes.

La reactivación de los envíos de petróleo coincide con nuevos esfuerzos diplomáticos entre Irán y Estados Unidos para reducir las tensiones en la región. Foto: EFE.

El reinicio de los envíos coincide con avances diplomáticos entre Washington y Teherán. Ambos países anunciaron que suscribirán este viernes un memorando de entendimiento en el complejo suizo de Bürgenstock, con el objetivo de abrir negociaciones orientadas a alcanzar un acuerdo de paz definitivo en un plazo de 60 días.

Desde la cumbre del G7 que se desarrolla en Évian, Francia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump expresó su confianza en que el cronograma previsto se concrete y reiteró que un eventual acuerdo deberá garantizar que Irán no desarrolle armamento nuclear y que el estrecho de Ormuz continúe abierto al tránsito marítimo internacional.

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Analistas consideran que la reanudación de las exportaciones petroleras podría convertirse en una de las primeras señales tangibles de la reducción de tensiones entre ambos países. Sin embargo, aún persisten dudas sobre la velocidad con la que podrían levantarse las restricciones marítimas y normalizarse los flujos comerciales en una de las regiones más estratégicas para el mercado energético global.

Con información de EFE.