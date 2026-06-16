El conflicto, que empezó con ataques estadounidenses e israelíes sobre el país islámico, ha ocasionado la mayor crisis energética en la historia, pues la respuesta iraní fue restringir casi por completo el tráfico de buques petroleros y gasíferos por el estratégico estrecho de Ormuz, por el que normalmente circulaban de 140 a 150 barcos al día.

Ello desató un alza extrema del petróleo, desde US$ 73 el barril Brent, antes de la guerra, hasta US$ 119 en marzo. Un cese al fuego acordado entre las partes el 7 de abril morigeró el repunte del crudo, que desde fin de mayo cotiza entre US$ 90 y US$ 100.

Dichos precios, excesivos para el nivel de demanda mundial de la materia prima en los últimos años, avivaron la inflación en casi todos los países y elevaron las tasas de interés en los mercados de deuda mundiales, lo que a su vez perjudicó a las bolsas y otras inversiones.

Plazas

Pero ayer, ante la oficialización del memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán, el petróleo Brent bajó 4.8% a US$ 83.1 y las plazas bursátiles y, en general, todos los activos de riesgo se apreciaron. Bolsas de Asía, como las de Japón, Corea del Sur, Indonesia y Filipinas –países directamente golpeados por el cierre de Ormuz, pues el 60% de sus importaciones de energía provienen del golfo Pérsico– saltaron más de 5%. Los índices bursátiles de Nueva York treparon entre 1% y 3%, y los de Latinoamérica y Europa, en torno al 1%.

El dólar global se debilitó en señal de menor riesgo y los metales escalaron, con la plata a la cabeza (4%), oro (2.4%) y cobre (1%), ante la expectativa de que la demanda mundial por estas materias primas continúe e incluso crezca conforme se extinga el conflicto y se reanime la actividad económica.

La Bolsa de Valores de Lima, preeminentemente minera, avanzó 0.5% y el dólar bajó de S/ 3.39 a S/ 3.388, un escalón más abajo luego del notorio declive que estampó desde la semana pasada ante la probabilidad de un triunfo de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujjmori, en las elecciones.

El petróleo Brent bajó ayer 4.8% a US$ 83.1. (Fuente: iStock)

Negociaciones

Que el envión que recibieron los activos mundiales –incluso el bitcoin trepó 4%– y locales se extienda, dependerá de que cómo se desarrollen las negociaciones entre EE.UU. e Irán en el periodo de 60 días que seguirá a la firma del memorando este viernes.

Antes de ello, incluso, no está claro si el tránsito naval por Ormuz será irrestricto, como antes, o Irán lo regentará y cobrará una tarifa a los barcos, si Israel respetará una de las condiciones exigidas por los ayatolás, que el Líbano forme parte del pacto no agresión, o si el régimen islámico dejará de respaldar militarmente a sus aliados en Medio Oriente (Hezbolá, Hamás y a los hutíes). Ayer, pese a la proximidad del acuerdo, Israel y Hezbolá intercambiaron ataques.

Así, esos dos meses venideros servirán para dilucidar estos puntos, así como otros de igual o mayor relevancia, como el futuro del programa nuclear iraní, aunque el presidente estadounidense Donald Trump asegura que Teherán nunca tendrá un arma atómica; el cese de actos bélicos en toda la región, o las compensaciones económicas a Irán.

Además, la reapertura total de Ormuz no será inmediata pues tomará meses desactivar las minas colocadas en el estrecho. Primeras proyecciones apuntan que el flujo de petróleo y gas podría retomar su nivel de preguerra no antes de dos meses, aunque el mayor suministro gradual permitirá que las cotizaciones de esos commodities cedan.

Embarcaciones navegando en la playa de Suru, en Bandar Abbas, a lo largo del estrecho de Ormuz. (Foto: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP)

Volatilidad

El chief capital markets & investor relations officer de Fibra Prime, Jorge Ramos, sostuvo que con tantos ítems por aclarar y las muchas aristas de la crisis en Medio Oriente, así como los retrocesos observados durante la tregua y eventuales nuevos conatos, la volatilidad en los mercados puede resurgir en los 60 días de negociaciones.

Sin embargo, consideró que EE.UU. y, en general, los países presionarán para que se llegue a un acuerdo definitivo que restablezca a la normalidad los flujos de petróleo que pasan por Ormuz y se detenga la ola inflacionaria mundial que afecta a economías como la peruana. En el Perú la tasa de inflación a 12 meses se duplicó desde el inicio de la guerra.

“El conflicto nos golpea (al Perú) por la subida de precios que se traduce en un menor consumo y por el impacto negativo en los precios de los metales al moderar la demanda global”, dijo Ramos.

Por ello, en un escenario positivo en el que las tratativas permiten que la guerra concluya, la inflación en el país retrocederá y, siendo probable que los commodities se beneficien, el sol se fortalecería aún más frente al dólar, estimó.

Hito

Conforme fluyan las negociaciones, habría turbulencia en los mercados financieros, señaló Luis Eduardo Falen, docente de la Universidad del Pacífico. “El mercado va a reaccionar realmente (de forma más positiva) cuando el estrecho de Ormuz esté libre”, expresó. Además, refirió que si el precio del petróleo se mantiene elevado por varios meses más, la inflación en Perú no retornaría a la meta del BCRP hasta el primer trimestre del 2027. Pero, si se alcanza un acuerdo de paz, ese hito podría darse a fin de año, estimó.

Los analistas esperan que desde el viernes, en principio, según evolucionen las tratativas entre EE.UU. e Irán, haya mayor o menor volatilidad en los mercados cambiario y bursátil. Pero si las negociaciones avanzan favorablemente, las presiones a la baja del dólar se acentuarán.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.