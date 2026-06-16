El dólar global se debilitó ayer en señal de menor riesgo. (Foto: GEC)
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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Los mercados empezaron la semana exultantes, con la esperanza de que el anuncio de un acuerdo entre EE.UU. e Irán –a suscribirse este viernes en Ginebra–, ponga fin a la guerra iniciada el 28 de febrero último, ¿cómo se dieron los hechos?

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