El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este lunes que su administración haya acordado entregar US$ 300 millones a Irán como parte de un eventual entendimiento bilateral y aseguró que esa información responde a una campaña de “noticias falsas”.

A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario rechazó las versiones difundidas por medios iraníes sobre el contenido de las negociaciones que mantienen Washington y Teherán.

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Trump afirmó que es falso que el acuerdo que estaría próximo a concretarse con la República Islámica contemple un pago de US$ 300 millones por parte de Estados Unidos.

Trump rechazó las versiones que señalan que Estados Unidos entregará US$ 300 millones a Irán como parte de un acuerdo bilateral. Foto: EFE.

Rumores surgieron en medio de las negociaciones

Las especulaciones sobre un posible desembolso aparecieron mientras ambos países avanzan en conversaciones que incluyen temas como el alivio de sanciones económicas y el acceso de Irán a activos congelados en el extranjero.

En ese contexto, un alto funcionario de la administración estadounidense informó este lunes que el texto del acuerdo destinado a poner fin al conflicto y facilitar el desbloqueo del estrecho de Ormuz sería divulgado en las próximas 24 a 48 horas.

La misma fuente señaló que las negociaciones técnicas para la implementación del memorando de entendimiento comenzarían hacia finales de esta semana, mientras que la firma oficial del documento estaría prevista para el viernes en Suiza.

Con información de EFE.