El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a Irán de cometer una violación “insensata” del alto el fuego tras el ataque registrado el jueves contra un buque de carga en el estrecho de Ormuz, luego de que Teherán acordara con Washington la reapertura de esa estratégica vía marítima como parte de un marco de entendimiento para la paz.

“La República Islámica de Irán lanzó al menos cuatro drones de ataque unidireccional contra barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz” , escribió el mandatario en su red social, Truth Social.

Trump aseguró que “uno de los drones impactó directamente en la cubierta superior de un gran y costoso buque de carga”. Si bien el ataque ocasionó daños materiales, señaló que la embarcación pudo continuar su trayecto. Asimismo, indicó que las fuerzas estadounidenses lograron derribar “otros tres drones”.

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“Obviamente, se trata de una violación insensata de nuestro acuerdo de alto el fuego”, advirtió el líder republicano.

El estrecho de Ormuz concentra cerca del 20% del comercio mundial de crudo y es considerado una ruta estratégica para el transporte marítimo global. Foto: EFE.

El incidente en Ormuz que genera tensión

Las declaraciones de Trump se producen un día después de que medios internacionales, citando a funcionarios estadounidenses, atribuyeran a Irán el ataque contra un carguero con bandera de Singapur en el estrecho de Ormuz, incidente que no dejó víctimas.

De acuerdo con la Agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO), el hecho ocurrió a unas 7.5 millas náuticas al sureste de Dahit, en Omán. La entidad recomendó a las embarcaciones extremar las medidas de precaución en esta ruta, por la que transita cerca del 20% del petróleo comercializado a nivel mundial.

Según la agencia británica, este sería el primer ataque registrado desde que Estados Unidos e Irán suscribieron un memorando de entendimiento orientado a poner fin a las hostilidades y restablecer el tránsito marítimo en Ormuz, mientras ambas partes continúan negociando un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní.

Como parte de dicho entendimiento, Irán se comprometió a garantizar el paso seguro de los buques comerciales, a cambio del levantamiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos a sus puertos y costas.

Con información de EFE.