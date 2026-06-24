Irán consideró este miércoles que el acuerdo alcanzado para poner fin a la guerra en Oriente Medio es “una declaración de derrota de Estados Unidos”, justo cuando el jefe de la diplomacia de Washington, Marco Rubio, realiza una gira por los países del Golfo más afectados por las represalias de Teherán.

Las hostilidades, que comenzaron con una campaña de ataques masivos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, se suspendieron tras la firma la semana pasada de ese pacto preliminar.

El conflicto sembró el caos en la región. Teherán bloqueó en represalia el estrecho de Ormuz, una vía comercial clave para los hidrocarburos, y lanzó miles de drones y misiles contra sus vecinos del Golfo, donde Washington tiene una nutrida presencia militar.

Luego de la firma del acuerdo marco, ambas partes iniciaron un proceso destinado a alcanzar un arreglo permanente, lo que dio aire al liderazgo de Irán.

“El memorándum de entendimiento de Islamabad no es el fruto de presiones ni de coacción, sino el resultado de la resistencia y la determinación de la valiente nación iraní”, defendió este miércoles su jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, sobre el acuerdo, que se concretó gracias a la mediación de Pakistán.

“Por eso, el memorándum de entendimiento de Islamabad ha adquirido el valor de una declaración de derrota de Estados Unidos”, agregó.

Washington mantiene varias bases militares en la zona, especialmente en el Golfo, precisamente donde Rubio arrancó este miércoles una gira con el objetivo de tranquilizar a sus aliados.

“No se están COBRANDO PEAJES”, dice Trump

El secretario de Estado discutió este miércoles sobre el acuerdo con el presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, y renovó el compromiso de Washington “con la seguridad de los Emiratos”, según un portavoz.

Rubio tiene previsto luego partir a Kuwait y a Baréin, donde asistirá a una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo.

El norteamericano ya avanzó que tiene la intención de abordar con los dirigentes regionales el memorando de entendimiento con Teherán, el cual no aborda el programa de misiles iraní ni el apoyo a sus grupos aliados -como Hezbolá en Líbano y los rebeldes hutíes en Yemen-, dos preocupaciones de larga data para sus vecinos e Israel.

En paralelo, un diplomático dijo a la AFP que está previsto que Arabia Saudita acoja reuniones que traten sobre una posible reconciliación entre los países del Golfo e Irán, aunque aún no se ha precisado la fecha.

El acuerdo prevé que se reabra el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial, pero Irán desea imponer tasas a quienes quieran usar esa vía marítima cuyo funcionamiento, aseguró, no volverá a ser como el de antes del conflicto.

El cierre del estrecho de Ormuz fue una estrategia clave para Irán.

Estados Unidos se opone firmemente al cobro de esas tasas y este miércoles, el presidente Donald Trump afirmó que Teherán le aseguró que “no se están ‘COBRANDO PEAJES, NI COSTES DE SEGURO, NI NINGÚN OTRO TIPO DE CARGO” en esa vía.

Y mientras que 11,000 marinos que seguían bloqueados en Ormuz empezaron a ser evacuados, el precio del petróleo Brent continuó cayendo, pasando por debajo de los 75 dólares el barril por primera vez desde que empezó la guerra, muy lejos del máximo de 126 dólares que llegó a alcanzar.

Inspecciones del OIEA

Otro de los principales puntos de fricción es el programa nuclear de Irán, que desde hace tiempo es fuente de tensión con las potencias occidentales, quienes sospechan que Teherán quiere fabricar una bomba, una acusación que Irán ha negado sistemáticamente.

Trump dijo el martes que Irán “aceptó plena y completamente” permitir que los inspectores atómicos de Naciones Unidas regresaran al país, pero Irán afirmó que no tiene intención de hacerlo.

Este miércoles, el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, confirmó que “tendrán lugar” las inspecciones en las instalaciones nucleares iraníes, aunque no ofreció un cronograma específico.

“Como el fénix”

El principal negociador de Irán también reiteró que la paz en Líbano, país que fue arrastrado a la guerra cuando el grupo proiraní Hezbolá atacó a Israel, es un pilar fundamental para alcanzar un acuerdo definitivo con Estados Unidos.

En ese país, el ejército israelí continúa con su campaña contra Hezbolá y este miércoles, la agencia estatal de noticias libanesa NNA indicó que dos personas habían muerto en un bombardeo con drones contra un vehículo en la región de Nabatieh, en el sur.

En Tiro, también en el sur de Líbano, los habitantes intentaban retirar escombros aprovechando una disminución de los combates que, según el ayuntamiento de esa ciudad, causaron daños en 1,000 viviendas.

“Nos sacudimos el polvo y nos volvemos a poner en pie como el fénix”, comentó Husein Hasan en su peluquería, sin escaparate por culpa de los bombardeos.

Según las autoridades libanesas, más de 4,100 personas han muerto por las operaciones del ejército israelí desde principios de marzo.