Cobre. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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La minera canadiense Kobrea anunció este miércoles una alianza con la australiana BHP para avanzar conjuntamente en la exploración de proyectos de cobre en la provincia de Mendoza, en el oeste de Argentina.

Kobrea posee siete proyectos de exploración de cobre dentro del Distrito Minero Occidental (MDMO) de Mendoza, cerca de la localidad de Malargüe, dentro de la denominada Franja de Pórfidos del Neógeno, en la frontera entre Argentina y Chile.

La alianza anunciada este miércoles prevé que BHP hará un pago inicial de US$ 3 millones destinado al avance de las actividades de exploración.

La compañía australiana hará luego un aporte mínimo de US$ 5 millones para financiar un programa exploratorio de dos año.

Cobre. (Foto: Difusión)
Cobre. (Foto: Difusión)

“Asociarnos con una de las principales empresas mineras del mundo aporta la experiencia técnica, las mejores prácticas globales y la solidez financiera necesarias para evaluar sistemáticamente y hacer avanzar estos proyectos de manera responsable”, afirmó Hedalen.

Con información de EFE

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