Elemental Royalty Corporation, empresa especializada en regalías y flujos de ingresos por oro, cerró un paquete de inversión estratégica por US$ 25 millones con la minera Quilla Resources Inc. y su subsidiaria Minera Pampa de Cobre SAC (MPC), con el objetivo de ampliar su exposición a las regalías del proyecto de cobre Chapi, ubicado entre Moquegua y Arequipa, y financiar la siguiente fase de crecimiento de la operación.

La transacción combina la compra de acciones de Quilla con un derecho adicional a cobrar el 1,0% del valor del cobre que produzcan las concesiones Pampa Negra y Candelaria, dos zonas clave para la ampliación que prepara la minera. Este tipo de pago, conocido como regalía, es permanente y no tiene tope: Elemental lo recibirá mientras esos yacimientos sigan generando metal.

Con este acuerdo, Elemental pasará a cobrar el 3,0% del valor del cobre que salga de esas concesiones, sumando el nuevo 1,0% al 2,0% que ya tenía en Chapi. En el caso de Candelaria, ese porcentaje bajará al 2,0% a partir de julio de 2034. Además, dentro del mismo paquete, Elemental compró acciones equivalentes a cerca del 9% de Quilla.

La expansión de Chapi apunta a triplicar la producción de cátodos de cobre, pasando de 10,000 a 30,000 toneladas anuales. Quilla destinará los fondos a acelerar la exploración, los permisos y los trabajos de ingeniería vinculados a la ampliación.

La expansión de Chapi apunta a triplicar la producción de cátodos de cobre, pasando de 10,000 a 30,000 toneladas anuales.

Elemental sitúa a Chapi entre sus diez principales proyectos de regalías

El director ejecutivo de Elemental, David M. Cole, destacó el peso estratégico de la operación. “Esta transacción posiciona a Chapi entre los diez principales proyectos de regalías para Elemental, al aumentar nuestra participación en la expansión de la Fase 2 de Quilla en Pampa Negra y Candelaria, tras la reciente y exitosa puesta en marcha de la mina Chapi”, señaló.

El ejecutivo subrayó la ubicación del activo en el Cinturón de Cobre del Sur, junto a minas operadas por Freeport-McMoRan, Buenaventura, Anglo American y Southern Copper. “La sólida trayectoria del equipo directivo en Perú les augura un crecimiento continuo”, afirmó Cole, quien agregó que a la firma le complace incrementar su participación en las regalías del proyecto y, al mismo tiempo, convertirse en accionista de Quilla en su camino hacia la cotización en bolsa.

Quilla, empresa privada canadiense que adquirió MPC en diciembre de 2024, fue fundada por un grupo de accionistas entre los que figura Víctor Gobitz, ejecutivo con amplia trayectoria en el sector minero peruano. Antes de sumarse a Quilla, Gobitz se desempeñó como presidente y gerente general de Antamina, tras haber sido presidente y director ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura. El equipo directivo de la firma también acumula experiencia en Río Alto, Milpo y otras operaciones de primer nivel.

Chapi es un antiguo proyecto de cobre que reinició operaciones en el primer trimestre de 2026. La mina ubicada en el cinturón de pórfidos de cobre del sur peruano —vecino de operaciones como Toquepala de Southern Copper, Quellaveco de Anglo American y Cerro Verde (mayoritariamente de Freeport-McMoRan)—, operó entre 2006 y 2012 con una producción máxima de 8.500 toneladas anuales. La reactivación de su planta SX-EW en 2026 se completó dentro del plazo y presupuesto previstos.

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Quilla acelera Chapi y prepara su salto a la bolsa de Toronto

En mayo, la minera de cobre Quilla Resources, anunció su eventual salida a bolsa en Toronto para el próximo año. La estrategia se apoya en Chapi, operación del sur del Perú que reinició producción en febrero y que alcanzaría plena capacidad hacia el cuarto trimestre de 2026, sobre la cual la compañía busca crecer para acelerar tiempos de desarrollo.

Actualmente, Quilla concentra sus esfuerzos en ampliar la exploración alrededor de Chapi —zona cercana a una operación de Freeport-McMoRan— para determinar si existe un yacimiento de mayor escala bajo la mina actual. En febrero inició un programa de perforación de hasta 29,500 metros en unos 145 pozos, con el fin de respaldar futuros estudios de prefactibilidad y factibilidad ligados a la expansión.

En paralelo, la compañía avanza en una ronda de financiamiento previa a su salida a bolsa. Quilla apunta a elevar la producción anual de Chapi hasta 30,000 toneladas métricas de cobre, meta que demandará inversiones de entre US$ 200 millones y US$ 300 millones. Gobitz reconoció, no obstante, que aprovechar todo el potencial del yacimiento requeriría eventualmente un operador con mayor capacidad financiera.

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