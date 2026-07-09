La minera canadiense Silver X Mining reportó que su planta de Nueva Recuperada (Huancavelica) procesó 62,252 toneladas métricas (TM) de mineral durante el segundo trimestre de 2026, un incremento de 39% respecto a las 44,883 TM del primer trimestre y 78% más frente a las 34,899 TM del mismo periodo del 2025.

La planta promedió cerca de 684 TM por día en el trimestre y alcanzó unas 751 TM diarias en abril, con lo que cumplió su capacidad nominal de 750 TM por día. Ese mayor rendimiento se tradujo en 175,560 onzas de plata procesadas, un alza de 40% frente a las 125,195 onzas del primer trimestre y de 75% en comparación con el segundo trimestre del año pasado.

La producción de oro procesado subió a 2,204 onzas, un incremento de 55% respecto al trimestre previo y de 233% frente al segundo trimestre de 2025, impulsada por leyes de cabeza de oro (cantidad de oro por tonelada de mineral que entra a la planta) que promediaron 1,10 gramos por tonelada, a medida que la empresa se enfocó en zonas de mayor valor.

En términos de plata equivalente (AgEq), las onzas procesadas llegaron a 380,436 y las producidas a 283,029, con avances de 50% y 57% frente al primer trimestre, respectivamente.

La cartera de la compañía incluye el Proyecto Nueva Recuperada, un paquete de terrenos a escala de distrito de 20,795 hectáreas con dos unidades mineras y más de 200 objetivos de exploración.

Silver X apunta a 6 millones de onzas de plata al año en Huancavelica hacia 2029

En el primer semestre del año, la compañía alcanzó unas 634,000 onzas de AgEq procesadas y 463,000 onzas producidas, en línea con su objetivo de llegar a cerca de 6 millones de onzas de AgEq al año hacia el 2029.

“El aumento del 39% en el rendimiento con respecto al trimestre anterior, manteniendo la capacidad nominal de la planta, junto con un incremento del 55% en la producción de oro, demuestra el apalancamiento operativo de Nueva Recuperada a medida que continuamos invirtiendo en nuestra capacidad de minería y procesamiento”, afirmó José M. García, director ejecutivo de Silver X.

El desarrollo subterráneo totalizó 3,159 metros en el trimestre, frente a los 2,440 metros del primer trimestre, lo que mejoró el acceso a nuevas áreas de mina. El proyecto Nueva Recuperada abarca 20,795 hectáreas con dos unidades mineras y más de 200 objetivos de exploración. La compañía apunta a sostener el crecimiento de su producción durante el 2026, con el reinicio previsto de las minas Plata, Red Silver y Blenda Rubia y la reciente incorporación del proyecto Pampas.

LEA TAMBIÉN: Hudbay vuelve a ampliar Constancia en Perú con nuevos cambios operativos

Silver X toma control total de mina de oro en Huancavelica con compra a Barrick

En junio pasado, Silver X Mining anunció la adquisición de la concesión Lily 19 a Barrick Mining por US$ 30,000, operación con la que consolidó el 100% del proyecto aurífero Ccasahuasi, ubicado en el distrito de Nueva Recuperada, en Huancavelica.

La compra le permite avanzar con sus planes de exploración en una zona que considera estratégica por su cercanía a la mina Tangana, uno de sus activos en producción.

Ccasahuasi se encuentra a aproximadamente un kilómetro de Tangana, lo que podría facilitar el aprovechamiento de la infraestructura existente si futuras exploraciones amplían los recursos. Actualmente, el proyecto cuenta con recursos inferidos por 1.4 millones de toneladas y una ley promedio de 0,936 gramos de oro por tonelada, equivalentes a más de 42,000 onzas de oro contenidas.

“No se trata solo del actual recurso mineral inferido en Ccasahuasi. Se trata de asegurar el control sobre un sistema aurífero que se encuentra justo al lado de nuestra mina en producción”, afirmó el ejecutivo. La empresa evalúa un programa conceptual de perforación para estudiar la extensión del sistema, aunque aún no cuenta con presupuesto ni cronograma definidos.