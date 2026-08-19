Luis Cajachahua, gerente de estrategia de IA en Credicorp, en Perspectivas, evento empresarial del Diario Gestión, donde se trató el tema de IA para el sector financiero. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
Luis Cajachahua, gerente de estrategia de IA en Credicorp, en Perspectivas, evento empresarial del Diario Gestión, donde se trató el tema de IA para el sector financiero. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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Guillermo Westreicher Herrera
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La revolución de la Inteligencia Artificial (IA) no es ajena al sector financiero peruano, pues permite aumentar su eficiencia. Sin embargo, también implica un reto, ¿qué observan los bancos?

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