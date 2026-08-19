El tema se abordó durante el evento Perspectivas: Inteligencia Artificial en Acción. Decisiones que transforman negocios, organizado por el Diario Gestión.

“(La IA) es un mecanismo para ampliar la inclusión financiera, pero también es un desafío para mantenernos permanentemente actualizados y brindar la mayor seguridad posible hacia todos los clientes”, señaló Ricardo Montero, gerente de evaluación, analítica y sustentabilidad de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc).

“El open finance va a promover la innovación en el sistema (...) Sin embargo, al momento de desarrollar estos mayores espacios de intercambio de información, debe estar desde el diseño como pilar fundamental la ciberseguridad “, enfatizó.

A su turno, Luis Cajachahua, gerente de estrategia de IA de Credicorp, también se pronunció sobre la ciberseguridad. “La IA, como cualquier otra herramienta, no es buena ni mala per se. Depende de quién empuñe esa herramienta y las intenciones que tenga. Es importante aprender de esta nueva tecnología para saber cómo manejarla bien y contrarrestar a quienes la quieran usar para hacer daño”, afirmó.

Se refirió también a la implementación de la IA dentro de la labor del área de ventas. “(La IA) reduce el tiempo gastado en buscar información, y le da (al equipo comercial) más tiempo para vender. Eso se ha traducido en mejoras en ventas mensuales de entre 3% y 7%”, aseguró.

Conversatorio: Finanzas 5.0: decisiones en tiempo real con IA Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

“Creo que la IA va a traer un cambio profundo en cómo los clientes experimentan la banca y los servicios bancarios”, dijo Pamela Griffith, gerente de división de AI en Interbank.

“Nos hemos dedicado mucho a transformar las áreas (de la empresa) con IA, para que nos permita acelerar la entrega de valor a los clientes. Los bancos tienen muchos procesos internos que antes tomaban días u horas y con la IA toma minutos o segundos”, resaltó

Empresas del sector construcción y agro, con los datos que poseen, desarrollan productos financieros, por ejemplo, para brindar préstamos, destacó Luis Narro, presidente de Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP).