Desde su inicio en 2017, Don Salazar ha evolucionado hasta operar nueve cafeterías. En el primer semestre de 2026, la cadena creció entre 100% y 120% frente al mismo periodo del año anterior, impulsada por las nuevas tiendas y el ingreso al canal moderno. En paralelo, el Fenómeno del Niño redujo en 50% su producción de café, un impacto que la empresa busca revertir con nuevas plantaciones, nutrición de los cultivos y alianzas con productores para recuperar entre 80% y 85% de su producción en 2027.

LEA TAMBIÉN: Don Salazar se expande en Perú con nuevos locales y se alista para llegar a Chile

Apertura de nuevas tiendas y formatos para 2026-2027

Don Salazar prepara su expansión bajo dos formatos: cafeterías grandes y barras Express en formato full to go, llamadas DonzaMóvil. Se trata de módulos de diseño propio de entre 2 m² y 4 m², equipados con tanques propios de agua y desagüe, por lo que solo requieren un punto de luz para operar. La empresa desplegará cinco puntos durante el último trimestre de 2026: el primero abrirá en Miraflores y los siguientes se incorporarán progresivamente durante los dos meses posteriores, con ubicaciones en San Miguel, San Isidro y el Centro de Lima. El desarrollo del concepto demandó unos S/150.000, mientras que cada módulo instalado requiere entre S/60.000 y S/90.000.

Las próximas cafeterías serán propias y de mayor metraje. La primera está prevista para fines de 2026 en Barranco, en un local de aproximadamente 200 m² y con una inversión de S/400.000. El establecimiento tendrá un concepto temático vinculado a la cadena de valor del café. “El local mostrará conceptualmente toda la trazabilidad de la cadena de valor del café, desde la siembra, recolección, procesamiento, fermentación, tueste hasta la barra”, explicó Salazar. Para 2027, la cadena prevé abrir cafeterías en Ate y el Centro de Lima.

LEA TAMBIÉN: Don Mamino abre su décimo local express en La Molina y acelera su expansión en Lima

Salto al retail y diversificación de canales

El salto al retail se concretó en febrero de 2026, cuando Don Salazar ingresó a Vivanda y Plaza Vea Súper con dos referencias de su gama premium en bolsas: Balanceado, un blend de variedades de la finca elaborado mediante proceso lavado, y Frutal, un blend de proceso natural. Tras este primer ingreso, la compañía mantiene conversaciones para ampliar su distribución hacia Tottus y Cencosud, con el objetivo de llevar su café empacado a más puntos del canal moderno.

Con esta incorporación, Don Salazar amplió su estructura comercial más allá de sus cafeterías. Actualmente, 80% de sus ventas proviene de las cafeterías, 15% del retail y supermercados, y 5% de B2B y digital. El canal moderno ya representa así el segundo mayor componente de sus ingresos, mientras que el negocio de cafeterías mantiene la mayor participación. Arturo Marín Salazar resume esta diversificación al señalar que los principales motores del crecimiento del semestre fueron “las cafeterías nuevas y el canal moderno”.

Producción y abastecimiento: el reto frente al Fenómeno El Niño

Tras el impacto del Fenómeno del Niño, que redujo su producción de café, Don Salazar prevé recuperar 80% a 85% de su producción el próximo año. Para ello, viene ampliando las hectáreas sembradas, reforzando el abonamiento y la nutrición de las plantas e incorporando variedades más resistentes. También suma alianzas con productores de La Merced y Pichanaqui para complementar su abastecimiento. La recuperación enfrenta, además, las limitaciones para tecnificar el campo peruano por su geografía montañosa, que dificulta el uso extendido de riego y drones y mantiene la producción muy dependiente del clima y el manejo agronómico.

A este escenario se suma la escasez de granos de alta calidad: entre abril y junio, el precio del café verde en campo subió 40%. Para Salazar, esta situación hará que el café de especialidad gane mayor valor: “La tendencia indica que el buen café de especialidad será cada vez más exclusivo y cotizado”. En este contexto, asegurar materia prima de calidad será clave para sostener la expansión de la cadena y sus nuevos canales de venta.

Expansión fuera de Lima e internacionalización

Tras consolidar su operación en Lima, Don Salazar prevé llevar su formato de cafeterías a Cusco, Arequipa y Huancayo en 2027. La expansión a provincias forma parte del siguiente tramo de crecimiento de la cadena, que busca ampliar su presencia fuera de la capital y acercar su propuesta de café de especialidad a nuevos mercados dentro del país.

En paralelo, Don Salazar prepara su expansión internacional, con Chile como primer destino, donde iniciará operaciones propias. A dos años, busca convertirse en un referente integral de 360° en la industria del café, ampliando sus fincas y grupos de productores en Cajamarca, Puno y Cusco para elevar el valor del café peruano en el mercado internacional. “Queremos ser un referente integral de 360° en la industria”, señaló Salazar.

LEA TAMBIÉN: San Isidro y la nueva apuesta de cafetería bistró en el boulevard de lujo El Bosque

Innovación: tecnología y nuevos lanzamientos

Don Salazar desarrolla nuevas soluciones tecnológicas con apoyo de ProInnóvate, entre ellas una máquina expendedora con brazo robótico, desarrollada en Perú. El equipo incorpora pantalla interactiva, molino y máquina de café de especialidad, y permite que el robot replique la preparación de un barista y entregue la bebida al instante. “El robot replica al barista preparando café de especialidad al instante”, explicó Arturo Marín Salazar. La empresa también desarrolla productos Ready to Drink, actualmente en laboratorio.

La innovación también llega a nuevos productos y experiencias. En 2026, Don Salazar lanzó “Héroes del Café”, presentado como el primer juego de mesa de cartas de café de especialidad en el Perú. El juego busca completar los cinco eslabones de la cadena de valor —productor, cosechador, procesador, tostador y barista— y superar los 80 puntos en taza, con cartas de eventos como broca y lluvias, y optimizadores como cursos SCA y camas africanas. Se comercializará en las tiendas de Don Salazar y establecimientos de conveniencia y especializados en juegos de mesa.