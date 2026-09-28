MIERCOLES 23 DE JULIO DEL 2025: Cafetería Don Salazar ubicada en el distrito de Miraflores. Fotos: Fernando Sangama / @photo.gec
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Sandra Reyes
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Don Salazar, cadena peruana de café de especialidad, prepara una nueva etapa de crecimiento para los últimos meses de 2026 y 2027, con nuevas tiendas y formatos en Lima, mayor presencia en el retail, lanzamientos y desarrollos tecnológicos. La compañía, que nació a partir de una finca cafetalera familiar en Villa Rica, participa en toda la cadena de valor del café, desde el campo, la fermentación y el tueste hasta la taza, un atributo que su fundador y CEO, Arturo Marín Salazar, busca reforzar mientras lleva la marca a nuevos mercados.

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