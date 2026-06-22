Doña Churrita nació en 2020 con un local de apenas 20 metros cuadrados. Hoy opera dos establecimientos en Lima y prepara un formato Express para acelerar su expansión. (Foto: Doña Churrita)
Doña Churrita nació en 2020 con un local de apenas 20 metros cuadrados. Hoy opera dos establecimientos en Lima y prepara un formato Express para acelerar su expansión. (Foto: Doña Churrita)
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Eduardo Sotelo
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Hace poco más de un año, Doña Churrita veía en los centros comerciales uno de los principales vehículos para continuar creciendo. Hoy, la historia es distinta. La empresa nacida en plena pandemia decidió replantear su estrategia de expansión y apostar por un modelo más pequeño y flexible. Detrás del cambio hay una ambición mayor: construir una cadena capaz de crecer primero en Lima, luego en otras ciudades del país y, eventualmente, llegar a mercados como Estados Unidos y Europa.

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