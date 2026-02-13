En el marco de la conmemoración por los 150 años del Puente de Los Suspiros, la Municipalidad de Barranco informó a la opinión pública que su joya monumental permanecerá abierta al público hasta el domingo 15 de febrero del 2026.

A través de un comunicado, la comuna distrital invitó a los vecinos y visitantes a pasar el 14 de febrero, Día del amor y la amistad, en uno de los atractivos más representativos de Barranco.

“Vivir esta experiencia especial, tomarse una fotografía y participar en las actividades programadas en el tradicional Festival del Puente de Los Suspiros, que se desarrollará desde las 6:00 p.m. el 14 de febrero, día del amor y la amistad”.

La comuna informó además que el acceso a la playa será normal por la Bajada de Baños.

Cerrará por seis meses

Los primeros días de febrero, el municipio de Barranco informó que el emblemático Puente de los Suspiros será cerrado durante 180 días (seis meses) para ser intervenido con el fin de preservar su valor patrimonial, reforzar la seguridad y la experiencia de los visitantes.

La alcaldesa del distrito, Jessica Vargas, y el secretario general de Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Carlos Alberto Zavala, suscribieron un convenio de entrega de 200 metros de terreno e inicio de obra, que estará a cargo del Consorcio Barranco, y representa una inversión de S/ 1’027,354.70.

Carlos Zavala destacó que la obra incluirá el reemplazo total de la superficie del puente, el mantenimiento de las vigas, la restauración de los faroles y la mejora del sistema de iluminación LED, todo lo cual, anotó, se hará respetando su valor monumental y encanto tradicional.

“El Puente de los Suspiros es mucho más que una estructura urbana; es memoria, identidad y encuentro. Esta obra refleja nuestro compromiso con un desarrollo turístico que protege el patrimonio y mejora la calidad de vida de la población”, señaló.

La alcaldesa Jessica Vargas prometió recuperar esta joya emblemática, que el próximo 14 de febrero cumplirá 150 años. Recodó que el puente data de 1876 y se construyó para unir distintos barrios aledaños. “Vamos a recuperar su esplendor, este puente nos representa en Lima, muchos turistas vienen diariamente a recorrerla y conocerla”.

La obra forma parte del proyecto “Mejoramiento e Instalación de los Servicios Turísticos Públicos de la Ruta Turística Descubriendo Barranco”, iniciativa que beneficiará a más de 332 mil ciudadanos y contribuirá a dinamizar la actividad turística y económica del distrito, bajo un enfoque de conservación responsable del patrimonio cultural.

Los trabajos previstos priorizan la conservación de la estructura original de madera del puente, incorporando refuerzos técnicos que permitan incrementar su seguridad y durabilidad. La intervención comprende el desmontaje y reposición del entablado y barandales, el mantenimiento de vigas y abrazaderas metálicas, así como el reemplazo de piezas de madera estructural deterioradas, todas ellas sometidas a tratamientos especializados de desinfección, informó el Mincetur.