Marcas se alistan para San Valentín: Las expectativas de las categorías más solicitadas

De acuerdo con proyecciones del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las ventas relacionadas a San Valentín alcanzarían los S/ 612 millones este año, lo que representaría un crecimiento de aproximadamente 6% frente al año anterior.

Asimismo, se estima que el gasto promedio por persona para esta fecha esté entre S/ 200 y S/ 280, lo que representaría un incremento respecto a la misma fecha del año pasado.

Si bien existe una creciente preferencia por experiencias, como cenas románticas, entretenimiento o actividades de bienestar, los regalos tradicionales como flores, chocolates y joyas siguen liderando la demanda.

Flores, el regalo por excelencia

Javier Pardo, socio fundador de Rosatel, comentó que para esta campaña se suelen preparar con seis meses de anticipación, empezando por la selección de productos, novedades a trabajar, el proceso de compra nacional e importaciones, el plan de marketing y finalmente con la operación. En ese marco refirió, que el mes de febrero representa el 20% de las ventas anuales de la marca.

“Para esta campaña esperamos incrementar nuestras ventas en un 10% en comparación al 2025. Para ellos contamos con nuevas alternativas de delivery para incrementar nuestra capacidad, un software de tracking para todos nuestros pedidos y distintas acciones de marketing como para poder atender el incremento de ventas y delivery de estos días”, refirió.

Respecto a los productos más demandados para esta fecha, Javier Pardo mencionó que las cajas de 12 rosas, arreglos y peluches Kodi serán los más vendidos, con un ticket promedio de S/ 170 en todos los canales de venta.

Por su parte, Rosa Maria Leale Roque, gerente Marketing de Kukyflor, que, en términos de desempeño, esta campaña puede concentrar aproximadamente entre 18% y 22% de las ventas anuales, y tiene un impacto significativo en los resultados del primer trimestre, además de ser una fecha clave para la captación de nuevos clientes y el posicionamiento de la marca.

“En ese sentido, estimamos un crecimiento en ventas de entre 8% y 12% respecto al año anterior. Esto responde a una estrategia enfocada en eficiencia operativa, mejora de la experiencia del cliente y fortalecimiento del canal digital, manteniendo una visión de crecimiento sostenible y rentable”, añadió.

Leale Roque precisó que los arreglos de rosas representan aproximadamente entre el 60% y 65% de la demanda total, especialmente en ramos clásicos y presentaciones premium como sombrereras. Mientras que los tulipanes y girasoles concentran alrededor de 20% a 25% del mix, impulsados por consumidores que buscan propuestas diferenciadas.

“El ticket promedio durante esta campaña se ubica en un rango de S/138 a S/150, reflejando una mayor disposición del consumidor a invertir en regalos de alto valor emocional”, anotó.

(Foto: Shutterstock)

Una opción infaltable

José Antonio Mendizabal, CEO de Helena Chocolates, indicó que, para la campaña del 14 de febrero, se han preparado ediciones especiales dentro de su portafolio de bombones y trufas, orientadas a la categoría de "Momentos Especiales". De esta manera, se busca reforzar el valor del chocolate como regalo, sin descuidar su producto emblemático, las chocotejas.

“Para esta campaña, la expectativa es alcanzar un crecimiento de dos dígitos en el portafolio asociado a Momentos Especiales, impulsado por una mayor preferencia por productos listos para regalar y presentaciones diseñadas específicamente para la ocasión”, comentó.

En esa línea, Mendizabal señaló que los productos con mayor demanda son los Bombones Selección y las Trufas Surtidas, principalmente en presentaciones pensadas para compartir. El ticket promedio se encuentra cercano a los S/ 45, agregó.

Por su lado, Bernardo Suarez, CEO de La Ibérica, indicó que, en términos comerciales, la campaña tiene un peso relevante dentro del desempeño anual de la marca, generando un incremento significativo en las ventas durante el mes de febrero, particularmente en las categorías de regalo y bombonería.

“Para la campaña de San Valentín 2026, la marca proyecta un crecimiento de ventas superior al 10% en comparación con el 2025. Este desempeño estaría impulsado principalmente por el aumento del tráfico en tiendas y por una mayor preferencia de los consumidores por productos asociados al regalo y a experiencias diferenciadas”, destacó.

Asimismo, dijo que los productos con mayor demanda son las presentaciones de bombonería y los formatos especialmente diseñados para regalar. Entre ellos destacan: Bombones Dulce Armonía 300 g, Bombones Selectos 170 g y Mixtura 220 g.

Chocolate. (Fuente: iStock)

Las joyas no se quedan atrás

Carlota García, country head Centro y Sud América de Pandora, comentó que el 14 de febrero es una fecha clave dentro de su calendario comercial, ya que aporta aproximadamente el 6.5% de las ventas anuales, con un peso importante en términos de mix de producto y engagement del consumidor.

“Nuestra expectativa para la campaña de San Valentín es positiva. Es una de las fechas más relevantes para la categoría de gifting y hemos visto señales sólidas de demanda. Más que fijar un porcentaje, nuestro foco está en ejecutar bien la campaña, optimizar inventarios y capturar valor de manera rentable”, refirió.

Además, contó que los productos con mayor demanda para esta fecha suelen ser aquellos vinculados al corazón en charms, pulseras y piezas icónicas que permiten una elección más personal. “En cuanto al ticket promedio está alrededor de los S/ 400″, anotó.

Por su parte, Joanna Meza, co-fundadora de Adria, manifestó que San Valentín es una campaña clave para la marca , ya que muchas parejas eligen esta fecha para regalar un anillo de compromiso y dar ese paso importante.

“Desde diciembre hemos venido cerrando pedidos de anillos de compromiso que se entregan previo a San Valentín. En ese sentido, proyectamos un crecimiento del 40% en ventas para esta campaña”, indicó.

“Los productos con mayor demanda siguen siendo los anillos de compromiso, especialmente aquellos con diamantes naturales certificados por la GIA. El ticket promedio en esta categoría es de aproximadamente US$ 4,000″, resaltó.

Joyas. (Foto: Pexels)

Otros segmentos

En la categoría prendas y accesorios de cuero, la marca Renzo Costa proyecta para San Valentín un crecimiento de ventas de entre 10% y 12% en comparación del año pasado.

En tanto, el ticket promedio para esta campaña pasó de S/ 341 el año pasado a una proyección de S/ 353 este 2026, detalló Andrea Cabanillas, gerente comercial de la firma.

“En San Valentín, los productos más vendidos de la marca siguen siendo billeteras y monederos, debido a que se ajustan a regalos de menor tamaño y ticket más accesible”, añadió.