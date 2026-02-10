Sin embargo, tener pareja también cuesta. Una salida en estas fechas puede incrementarse debido a la demanda, lo cual puede variar de acuerdo con lo que se realice.

Por ello, esta celebración romántica también pone en debate el costo de tener pareja en el Perú y cómo estas muestras de cariño impactan en el bolsillo.

¿Cuánto cuesta regalar?

Diversas empresas en distintas sectores, ya sea retail, restaurantes o e-commerce, se preparan para el 14 de febrero.

Renzo Costa, por ejemplo, proyecta para San Valentín un crecimiento de ventas de entre 10% y 12% en comparación del año pasado.

En tanto, el ticket promedio para esta campaña pasó de 341 soles el año pasado a una proyección de 353 soles este 2026, detalló Andrea Cabanillas, gerente comercial de Renzo Costa.

En San Valentín, los productos más vendidos de la marca siguen siendo billeteras y monederos, debido a que se ajustan a regalos de menor tamaño y ticket más accesible.

Si se busca regalar flores, la oferta es variada. En una revisión de Gestión, en Rosatel las propuestas van desdelos 99 soles en arreglos florales, hasta 899 soles. No obstante, también hay otras opciones con tickets más bajos. La marca indicó a Gestión que el ticket promedio se ubica en S/ 160 para esta campaña.

Desde Mercado Libre indicaron que se observa que categorías como Tecnología, Belleza, Moda y Deportes concentran un mayor interés.

Inés Hochstadter gerente comercial multicategoría de Mercado Libre Perú, detalló que en Tecnología lidera el consumo, con una alta demanda de smartphones, tablets, audífonos y accesorios, elegidos por su utilidad diaria y su valor a largo plazo. En la misma línea, Belleza y cuidado personal mantiene un desempeño sólido, impulsada por la preferencia por productos que combinan bienestar, personalización y uso frecuente.

“En comparación con la campaña de San Valentín del año anterior, el ticket promedio registra un ligero incremento de alrededor del 7%”, señaló.

Dinamismo en restaurantes

Jimmy Astocóndor, economista de Pacífico Business School, estimó que una pareja puede gastar alrededor de 500 soles en fechas como San Valentín.

Una cena romántica para dos suele costar en promedio 250 por pareja, monto que sube si se consumen aperitivos o bebidas alcohólicas.

Además, los regalos típicos que se suelen dar son flores y chocolates, los cuales si son adquiridos en empresas especializadas pueden costar entre 100 y 150 soles por conjunto.

“Los lugares mas frecuentes para citas son restaurantes de cena romántica, donde el cubierto puede estar 100 soles por persona y puede incluir una copa de vino y un plato de fondo”, mencionó.

Por otro lado, en el sector de restaurantes, Blanca Chávez, vocera de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA Perú), indicó que no solo se trata del “Día de los Enamorados”, sino también del “Día de la Amistad”, lo que amplía el público objetivo a amigos y grupos e incluso familias, quienes van a celebrar y reunirse en restaurantes.

Blanca estimó un incremento aproximado de 25% en ventas respecto a un día común, para los locales que trabajan en la noche, el aumento podría llegar hasta 30% en ventas, debido a que la cena romántica y las salidas nocturnas concentran más demanda.

“El ticket promedio depende del restaurante. Hay pollerías, que cuatro personas comen con 100 soles. Otros también son los chifas, que es muy contundente, obtienen 50 soles por persona”, acotó.

Errores financieros en San Valentín

San Valentín, además de ser una fecha especial, también es una celebración donde muchas personas gastan más de lo habitual, realizando compras impulsivas o haciendo uso excesivo de la tarjeta de crédito.

El ABC del BCP detalló cuáles son estos errores y cómo evitarlos para disfrutar de San Valentín sin afectar las finanzas personales.

El primer error es gastar más de lo presupuestado. No establecer un límite de gasto y dejarse llevar por las emociones puede ocasionar que se gaste dinero que debería ser utilizado en otras cosas más urgentes.

Para evitarlo, se debe definir un presupuesto realista antes de comprar cualquier regalo o planear una salida, con el objetivo de evitar desbalances en las finanzas.

Las compras a último minuto pueden conllevar a pagar más por la premura y la falta de opciones. Foto referencial

Un segundo error es endeudarse para impresionar. Creer que la única forma de demostrar afecto es comprando regalos costosos, puede llevar a usar la tarjeta de crédito sin considerar la capacidad de pago.

Para evitarlo, si es que finalmente se decide por financiar un gasto, se debe asegurar de que puedas pagarlo sin afectar las finanzas futuras.

Un tercer error es comprar a última hora sin comparar precios. Las compras a último minuto pueden conllevar a pagar más por la premura y la falta de opciones.

¿Un “gasto hormiga”?

Más allá de San Valentín, el Astocondor de Pacífico Business School, indicó que una persona suele destinar entre 5% y 10% de su presupuesto mensual en detalles con la pareja, como invitaciones, salidas y pequeños regalos.

Este rubro se clasificaría como un tipo de “gasto hormiga dentro del presupuesto”, debido a que son desembolsos relativamente pequeños y de entretenimiento que se repiten.

En provincias, una salida en pareja puede costar aproximadamente entre 150 y 200 soles, debido a que los establecimientos suelen tener otra estructura de precios a comparación de la capital.