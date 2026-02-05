Por un lado, está la velocidad y amplitud del movimiento. En el lapso de dos días, se evaporaron cientos de miles de millones de dólares del valor de acciones, bonos y préstamos de empresas grandes y pequeñas en todo Silicon Valley. Las acciones de software estuvieron en el epicentro, con caídas tan pronunciadas que el valor de las compañías seguidas por un ETF de iShares se redujo en casi US$1 billón en los últimos siete días.

Por otro lado, este castigo, a diferencia de muchos anteriores, no fue provocado por el temor a una burbuja, sino por la preocupación de que la IA esté a punto de suplantar los modelos de negocio de una amplia gama de empresas que los más pesimistas llevan tiempo señalando como vulnerables.

“No creo que sea una sobrerreacción”, dijo Michael O’Rourke , estratega jefe de mercado en Jonestrading. “Durante dos años hemos hablado de cómo la IA va a cambiar el mundo y de que es una tecnología generacional. En las últimas semanas hemos visto señales de eso en la práctica”.

El detonante fue, en apariencia, inocuo: la startup de IA Anthropic PBC lanzó una nueva herramienta para tareas legales, como la revisión de contratos. Por sí solo, el producto no es visto como un punto de inflexión, al menos por ahora. Pero tras un año en el que las herramientas de programación de Anthropic ayudaron a transformar el desarrollo de software —como parte de una ola más amplia de innovación en IA—, el anuncio de lanzamiento, de apenas cuatro párrafos, fue tomado extremadamente en serio.

“Si hoy es tecnología legal, mañana podría ser ventas, marketing o finanzas”, escribió Jackson Ader , analista de KeyBanc.

Para aumentar la inquietud de los inversores, incluso empresas consideradas durante mucho tiempo como las principales beneficiarias del auge de la IA están mostrando señales de cansancio. En sus reportes de resultados, Alphabet Inc. dijo que el gasto de capital en IA será mayor de lo anticipado, mientras que Arm Holdings Plc emitió una previsión de ingresos que no cumplió con las expectativas. Ambas acciones cayeron en las operaciones posteriores al cierre.

“Empezamos solo vendiendo software y ahora estamos vendiendo todo”, dijo Gil Luria , director gerente en D.A. Davidson. “Esto se retroalimenta: las acciones caen lo suficiente como para crear un impulso negativo, y luego otros venden”.

Las acciones de software se desploman | Un ETF que rastrea el sector se hunde a su nivel más bajo desde abril después de la caída de dos días

Ganadores y perdedores

La debacle no se limita a empresas que cotizan en EE.UU. London Stock Exchange Group Plc, Tata Consultancy Services Ltd. e Infosys Ltd. también se desplomaron esta semana ante el temor de desplazamiento por la IA.

La caída también se extendió a quienes han financiado el sector en Wall Street, desde bancos hasta firmas de capital privado, para quienes las empresas de software han sido objetivos populares. Más de US$ 17,700 millones en préstamos a empresas tecnológicas estadounidenses incluidos en un índice de Bloomberg pasaron a negociarse en niveles considerados distressed en las últimas cuatro semanas.

Las pérdidas se profundizaron en Asia el jueves, con una baja del fabricante surcoreano de chips de memoria Samsung Electronics Co. que arrastró al mejor índice bursátil del mundo. El mercado tecnológico de Taiwán también retrocedió, mientras que la advertencia de ventas de Arm pesó sobre las acciones de su accionista mayoritario, SoftBank Group Corp., en Tokio.

En muchos aspectos, la ansiedad sigue siendo hipotética. Los principales fabricantes de software, como ServiceNow Inc. y Salesforce Inc., por ejemplo, no han incumplido previsiones de ganancias ni le han dicho a Wall Street que la IA esté provocando la pérdida de clientes.

Las empresas de software han pasado los últimos años desarrollando sus propias herramientas de IA, generalmente prometiendo la posibilidad de usar la tecnología de forma segura, aprovechando los datos de los clientes ya almacenados en sus sistemas. Aun así, muchos proveedores han reportado resultados decepcionantes hasta ahora. Microsoft Corp. dijo la semana pasada que tenía 15 millones de usuarios pagos de su herramienta Copilot, una fracción mínima frente a su base de cientos de millones de usuarios.

Los últimos acontecimientos plantean el riesgo de que los líderes en IA superen en innovación a los actores establecidos de la industria, y el temor es que el ajuste llegue más pronto que tarde.