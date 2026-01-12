El logotipo de Gemini en un smartphone colocado en Nueva York, EE.UU., el sábado 9 de diciembre de 2023. Google, de Alphabet, afirmó que Gemini es su modelo de IA más grande, capaz y flexible hasta la fecha, reemplazando a PaLM 2, lanzado en mayo. Fotógrafo: Gabby Jones/Bloomberg
El logotipo de Gemini en un smartphone colocado en Nueva York, EE.UU., el sábado 9 de diciembre de 2023. Google, de Alphabet, afirmó que Gemini es su modelo de IA más grande, capaz y flexible hasta la fecha, reemplazando a PaLM 2, lanzado en mayo. Fotógrafo: Gabby Jones/Bloomberg
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Alphabet Inc. superó el lunes una capitalización bursátil de US$ 4 billones, convirtiéndose en una de las pocas compañías que alguna vez cruzaron ese umbral, mientras los inversionistas ven cada vez más a la matriz de Google como una de las mayores ganadoras del auge de la inteligencia artificial.

