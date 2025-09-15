Alphabet Inc. se unió el lunes a un grupo selecto de empresas valoradas en más de US$ 3 billones, la señal más reciente de una mejora en la confianza hacia la empresa matriz de Google. Solo otras tres empresas, todas del sector tecnológico, han superado esta barrera hasta el momento.

Las acciones subieron un 4.3%, hasta los US$ 251.22, lo que resultó en una capitalización bursátil de poco más de US$ 3 billones. La acción se ha disparado más del 70% desde su mínimo de abril, sumando aproximadamente US$ 1.2 billones en valor durante ese periodo, informó Bloomberg. En lo que va del año, las acciones suben un 30%, según el cálculo de CNBC.

La confianza de los inversores en Alphabet parece clara después de que el pasado 2 de septiembre un juez fallara con una sentencia relativamente amable para con la empresa al permitirle mantener la alianza entre Google y su navegador Chrome y descartar así los riesgos de monopolio.

Hegemonía ‘Tech’

Alphabet se suma a una corta lista de otras empresas valoradas en más de US$ 3 billones, siendo Nvidia Corp., Microsoft Corp. y Apple Inc. las únicas otras acciones que cotizan en bolsa por encima de ese nivel.

La entrada de Alphabet en el selecto club de las billonarias confirma así el reinado de las tecnológicas, muy por encima de otros sectores que antes tiraban de la economía estadounidense, como pueden ser la banca o las petroleras.

La alianza de las tecnológicas con el presidente Donald Trump -que sentó a su vera a todos sus CEO en su investidura- ha resultado ser fructífera, pues el mandatario ha salido en su defensa en los distintos casos abiertos contra ellas en otros mercados, sobre todo el europeo.

De hecho, al conocerse el fallo del juez favorable a Alphabet, Trump entró en el debate, felicitó a la compañía y dijo que aquel era “un muy buen día”.

El último repunte de las acciones se vio impulsado por una esperada sentencia antimonopolio que evitó que el gigante de las búsquedas recibiera las medidas más punitivas solicitadas por los reguladores, incluida la venta del navegador Chrome de Alphabet.

Esta sentencia se produjo tras los resultados del segundo trimestre de Alphabet, lo que demostró que la demanda de productos de inteligencia artificial está impulsando las ventas.

Precio objetivo en alza

Más temprano el lunes, el analista de Citigroup Inc. Ron Josey aumentó su precio objetivo sobre las acciones a US$ 280 desde US$ 225, citando “un ciclo de desarrollo de producto acelerado que está comenzando a surgir con una mayor adopción de Gemini en sus negocios de anuncios y nube”.

Josey agregó que esto ocurre en un momento “de mayor claridad en torno a los desafíos legales y regulatorios en lo que creemos que es un mercado de publicidad en línea relativamente saludable”.

A pesar de la competencia que enfrenta el negocio de búsqueda de la compañía, “creemos que Google está teniendo un mejor desempeño en toda su gama de productos, experimentando una mayor demanda y brindando una rentabilidad mejorada”, escribió en una nota a los clientes.

Con información de Bloomberg y EFE