Don Mamino, cadena peruana de panadería, pastelería y cafetería continúa fortaleciendo su expansión con la inauguración de un nuevo local Don Mamino To Go en el Centro Comercial Cencosud de La Molina. Con este nuevo local, la cadena alcanza las 10 tiendas bajo este formato orientado a compras rápidas y productos para llevar.

El nuevo establecimiento abrió sus puertas el 1 de julio como parte de la estrategia de crecimiento de la compañía, que busca ampliar la presencia de este concepto en zonas de alto tránsito. “Esta apertura representa un nuevo paso en el crecimiento de Don Mamino To Go. Llegar al décimo local confirma que este formato viene respondiendo muy bien al mercado y nos permite acercarnos a nuestros clientes en más momentos de compra”, señaló Ignacio Rouillon, gerente general de Don Mamino.

La compañía proyecta continuar expandiendo este formato en distintos distritos de Lima y, posteriormente, en provincias.

El formato To Go está orientado a compras rápidas y productos para llevar. (Foto: Don Mamino)

Planes de expansión de Don Mamino: Lima y provincias

En entrevista con Gestión, Ignacio Rouillon, gerente general de Don Mamino, adelantó que la empresa acelerará su expansión en 2026 con la apertura de cuatro nuevos locales To Go y dos tiendas clásicas en Lima. El ejecutivo destacó que el formato To Go se ha convertido en el principal motor de crecimiento de la compañía.

Los nuevos locales To Go estarán ubicados en el jirón de la Unión, Cenco La Molina, Cenco Chorrillos y el nuevo Cenco de las avenidas Arequipa y Angamos. Cada establecimiento requerirá una inversión de entre US$ 150,000 y US$ 200,000 y podrá implementarse en unas ocho semanas. “Un To Go lo armamos en ocho semanas porque ya tenemos los equipos guardados en planta”, afirmó Rouillon.

Asimismo, la empresa abrirá dos tiendas clásicas durante el segundo semestre de 2026 en Marina City Center (San Miguel) y The Square (Surco), con una propuesta de mayor tamaño y orientada al consumo en sala para reforzar su presencia en la capital.

Aunque Lima seguirá siendo el foco de crecimiento, Don Mamino también evalúa expandirse a Arequipa y Trujillo, así como ingresar a Chile y Ecuador con el formato To Go. “El formato To Go fue creado para salir fuera del Perú, específicamente a Chile y Ecuador, pero todavía no hay apuro”, señaló el gerente general.

La propuesta busca atender distintos momentos de consumo, como visitas rápidas, compras para llevar, opciones para compartir y soluciones prácticas para el hogar. (Foto: GEC)

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