Banco Pichincha inició operaciones en Perú bajo su modelo de banca directa y digital Pibank.

Con esta propuesta busca ampliar su participación en el mercado de ahorros mediante una oferta de productos y servicios financieros gestionados exclusivamente a través de canales digitales.

La entidad comunicó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que el lanzamiento de Pibank constituye un hecho de importancia y forma parte de su estrategia de crecimiento.

La nueva plataforma apunta a captar ahorros con una propuesta 100% digital, simple y transparente, que mantenga el respaldo de Banco Pichincha.

Como parte del inicio de operaciones, Pibank puso a disposición del público la Cuenta Soles Pibank, una cuenta de ahorros que puede abrirse y administrarse de manera completamente digital. Estos ahorros se encuentran cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), sujetos al monto máximo de cobertura vigente establecido por ley.

Así, la llegada de Pibank introduce un nuevo modelo dentro de la operación de Banco Pichincha en Perú, mientras el banco mantiene su negocio financiero tradicional, Pibank busca captar clientes y depósitos mediante una estructura exclusivamente digital.

La marca no es nueva dentro del Grupo Pichincha. Pibank nació en España en 2018 y posteriormente extendió su presencia a otros mercados, entre ellos Colombia y Estados Unidos, según información de la propia compañía.

En Estados Unidos, Pibank opera a través de Intercredit Bank, que forma parte del grupo de entidades vinculadas a Banco Pichincha Holding Group. La documentación de privacidad de Pibank identifica entre sus afiliadas a Banco Pichincha Ecuador, Colombia, Perú y España, además de otras entidades del grupo.

Este inicio de operaciones en el mercado peruano ocurre en un ecosistema en el que los bancos y otras entidades financieras han incrementado sus canales digitales y compiten por captar depósitos de personas.