“Para clientes individuales, personas naturales de alto patrimonio, la empresa hizo ya algunas emisiones este año de notas estructuradas. La persona, por ejemplo, puede invertir en acciones tecnológicas en la bolsa de Estados Unidos, pero cuenta con una protección a la caída de su capital”, refirió Juan Carlos García, gerente general de BanBif.

“Si la bolsa cae dentro de ciertos rangos, el cliente no pierde su capital (invertido). Y si hay eventos de subida, puede capitalizar incluso más”, agregó.

El producto que permite aprovechar estas oportunidades con protección es la nota estructurada. García precisó que recientemente el banco emitió una nota cuyo objetivo principal es lograr una rentabilidad del 10% “en el escenario más probable”, pero que puede rendir mucho más si se cumplen ciertas condiciones.

Además, reconoció que el capital del inversionista, aunque está protegido hasta cierto monto, puede afectarse algo si el mercado “baja mucho”.

El ejecutivo enfatizó que cada dos o tres meses el banco hace una nueva emisión de este tipo.

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“Adicionalmente (a las notas estructuradas), también se ofrece a la banca selecta (de BanBif) productos propios: certificados de depósito, depósitos a plazo, bonos, fondos de inversión, fondos mutuos, tanto de renta fija como de renta variable... onshore y offshore de diversas contrapartes”, acotó.

Asimismo, detalló que el ticket para invertir en las notas estructuradas de BanBif es de US$ 100,000 a más.

Juan Carlos García, gerente general de BanBif. (Foto: Mario Zapata/GEC)

Techo

Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital, explicó que una nota estructurada ofrece la protección del capital, de forma total o parcial. Por ejemplo, se puede asegurar la devolución del 70% u 80% del monto invertido.

Sin embargo, lo que más atrae al inversionista es que la rentabilidad se puede multiplicar, sostuvo.

El analista explicó que la nota estructurada puede establecer una condición como la siguiente: se protege hasta el 80% del capital invertido. A su vez, si sube el Standard & Poor’s, (índice de la Bolsa de Nueva York) el inversionista recibe 1.7 veces la rentabilidad. Es decir, si el alza del índice es de 10%, el retorno será de 17%.

Sin embargo, esa ganancia multiplicada suele tener un “techo”, por ejemplo de 20%, acotó Espada. Por lo tanto, si ese año el indicador sube 40%, el cliente “pierde” ese 20% adicional (solo puede ganar hasta 20%).

Sostuvo también que la nota estructurada es un producto dirigido más a personas que a inversionistas institucionales, y advirtió que algunos gestores patrimoniales lo pueden considerar “costoso” por las comisiones cobradas.

La protección al capital en las notas estructuradas se consigue al invertir una parte del patrimonio administrado en opciones, es decir, instrumentos financieros que dan el derecho a comprar o vender un activo en un determinado periodo.

BanBif ofrece a sus clientes de banca patrimonial las notas estructuradas.

Monto

Jorge Espada, de Valoro Capital, comentó que posiblemente puedan existir más de US$ 1,000 millones de inversiones en notas estructuradas en el mercado peruano, y mencionó que el ticket mínimo para acceder, en general, a esa clase de instrumento, es de US$ 50,000.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.