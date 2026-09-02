La protección al capital en las notas estructuradas se consigue al invertir una parte del patrimonio administrado en opciones. (Foto: GEC)
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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Los bancos están apostando por ofrecer productos más sofisticados a sus clientes de banca patrimonial, es decir, a los de mayores ingresos, ¿de qué se trata?

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