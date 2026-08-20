Operaciones de reporte se tramitan con las SAB. (Imagen: Gemini)
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Guillermo Westreicher Herrera
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A veces, el inversionista puede identificar una atractiva oportunidad de compra en el mercado financiero, pero no cuenta con los recursos suficientes para concretar esa operación, ¿qué opciones tiene?

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