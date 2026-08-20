En esas circunstancias, una de las alternativas con las que cuenta son las operaciones de reporte, que consisten en dejar en garantía acciones (que posea la persona en su cartera) a cambio de liquidez inmediata.

“Si tienes, por ejemplo, US$ 10,000 en acciones de cualquier empresa, llamas a la casa de bolsa y contra eso pides un préstamo de US$ 2,000”, detalló Jorge Ramos, director de mercado de capitales y relación con inversionistas de Fibra Prime.

Los préstamos pueden ser de entre el 20% y el 50% del valor de la garantía, según el analista. Además, precisó que el inversionista puede usar la liquidez para tres propósitos: comprar más acciones de la misma empresa cuyos títulos dejó en garantía, adquirir las acciones de otra compañía, o adquirir un activo real (no financiero) como un auto o una computadora.

Los préstamos a través de operaciones de reporte pueden ser de entre el 20% y el 30% de la garantía. (Imagen: Gemini)

Recuperación

Entre enero y julio último, las operaciones de repalcanzaron un monto negociado de S/ 656 millones, con lo que consolidan una recuperación en este segmento del mercado, según la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

Durante el primer semestre, el volumen transado ascendió a S/ 567 millones, su mayor nivel para un periodo comparable desde el 2021, y 27% por encima de los S/ 446 millones registrados en el primer semestre de ese año.

Dicho resultado, según la plaza limeña, refleja una recuperación significativa de la actividad, luego de los menores volúmenes observados entre el 2023 y 2025. Así, se evidencia una mayor utilización de estos mecanismos entre los participantes del mercado, señala.

El crecimiento de las operaciones de reporte se produjo en paralelo al sólido desempeño de la renta variable (acciones) local, en un contexto marcado por los máximos históricos alcanzados por el Índice Selectivo de la BVL y un mayor dinamismo en la negociación de acciones locales.

“La mayoría de personas solicita operaciones de reporte cuando la bolsa sube. Este año la BVL ha ganado, y el año pasado, también. Entonces (si se espera que continúe la tendencia alcista) el inversionista no quiere vender sus acciones (y prefiere ponerlas en garantía), y/o quiere comprar más acciones para ganar (en caso espere una mayor subida)”, sostuvo Ramos.

Fortalecimiento

El fortalecimiento del mercado bursátil habría favorecido una mayor actividad de financiamiento e e impulsado el uso de instrumentos que permiten a los inversionistas atender de forma más eficiente sus necesidades de corto plazo, según la BVL.

De ese modo, la bolsa limeña destaca que las operaciones de reporte cumplen un papel relevante en la provisión de liquidez al mercado, al permitir que los participantes accedan a financiamiento con el uso de valores como garantía, sin necesidad de desprenderse definitivamente de sus acciones.

Profundización

Pese al avance registrado, el monto negociado durante el primer semestre del año (S/ 567 millones) todavía se encuentra por debajo del promedio semestral observado entre 2011 y 2020, que ascendió a S/ 1,083 millones, lo que implica un amplio espacio para profundizar este mercado, sostiene la BVL.

Una mayor participación de inversionistas institucionales, junto con el uso creciente de herramientas de financiamiento y administración de liquidez, podría contribuir a incrementar progresivamente los volúmenes negociados y acercarlos a sus niveles históricos, estima la plaza bursátil.

“La evolución reciente muestra una convergencia entre la recuperación de las operaciones de reporte y el fortalecimiento de los principales indicadores bursátiles locales, configurando una trayectoria favorable para el desarrollo de este segmento”, enfatiza.

Operaciones de reporte tienden a aumentar si la bolsa sube. Foto: iStock.

Demanda por acciones más líquidas

Jorge Ramos, de Fibra Prime, precisó que las acciones que más se demandan, en el ámbito de las operaciones de reporte, son las de mayor liquidez. En la BVL, principalmente son diez o 12 empresas las que más se negocian y a las que hacen seguimiento las casas de bolsa.

Además, el ejecutivo indicó que el préstamo conseguido con una operación de reporte se puede devolver con los dividendos pagados por la empresa emisora de la acción en cuestión, o gracias a una subida del precio del título.