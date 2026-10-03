Selectos Ibéricos cuenta con 10 locales en Lima y proyecta sumar más establecimientos en 2027.
Selectos Ibéricos cuenta con 10 locales en Lima y proyecta sumar más establecimientos en 2027.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

El próximo jamón de Selectos Ibéricos no llegará desde España. La cadena está preparando sus primeras piezas producidas en Perú, en un movimiento que cambia la forma en que venía abasteciendo uno de sus productos centrales. La apuesta llega mientras la marca busca ganar escala y preparar su siguiente etapa de crecimiento. ¿Qué busca resolver con esta producción local?

TE PUEDE INTERESAR

Donna Cattiva abrirá hasta dos nuevas tiendas en Lima y apunta al exterior con su calzado peruano
Este grupo de moda no se detiene: alista una cuarta marca y más de 100 tiendas
Ecco se reinventa para crecer: abrirá tiendas en 2027, renueva sus locales y apuesta por e-commerce

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.