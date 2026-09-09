La compañía atraviesa una nueva etapa de expansión y renovación, con una estrategia que mira hacia 2027. (Foto: Ecco Perú)
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Sandra Reyes
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Ecco, empresa peruana de calzado con 36 años en el mercado, prepara una nueva etapa de expansión y renovación. La compañía, que combina retail con fabricación propia de calzado de cuero, traza su estrategia hacia 2027 con nuevas aperturas en Lima y provincias, la renovación de sus tiendas, un nuevo concepto de marca y el fortalecimiento de su canal e-commerce. ¿Qué novedades alista?

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