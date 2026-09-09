En el primer semestre de 2026, Ecco creció alrededor de 6% frente al mismo periodo de 2025, pese al impacto del clima y el Fenómeno de El Niño. La falta de un invierno definido alteró la estacionalidad del negocio y afectó las ventas y los inventarios. Yasmín Wong, gerente general de Ecco Perú, explicó que, para acelerar la salida de productos invernales, la compañía tuvo que aplicar mayores descuentos y “sacrificar un poco de margen” para darles rotación.

Impacto del Fenómeno de El Niño en las operaciones

La falta de invierno también modificó el comportamiento de la demanda. Mientras los productos más invernales perdieron rotación y requirieron descuentos para salir, Ecco empezó a observar mayor demanda por sandalias, zapatillas y calzado atemporal. Wong señala que esta tendencia también favorece la búsqueda de productos de cuero asociados a confort, suavidad y durabilidad, menos dependientes de una temporada específica.

Ante este escenario, Ecco tuvo que reajustar sus compras y replantear la planificación del próximo invierno. La dificultad está en que las decisiones deben tomarse con información climática aún incierta: recién entre marzo y abril de 2027 podrían tener mayor claridad sobre las temperaturas. Por ello, la empresa ajusta sus escenarios de compra para reducir el riesgo de acumular nuevamente inventario de temporada si las condiciones no responden a lo previsto.

Hacia el cierre de 2026, la compañía mantiene cautela sobre sus proyecciones. Si bien espera un último trimestre positivo, Wong evita adelantar una cifra anual ante la incertidumbre por las lluvias y el comportamiento del clima, especialmente en el norte del país. “No sabemos cómo la naturaleza va a impactar en todo el norte del país”, señala.

Ecco proyecta nuevas aperturas durante el segundo semestre de 2027, tanto en Lima como en provincias. (Foto: Ecco Perú)

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Plan de renovación de red de tiendas

Ecco avanza en la renovación de sus 16 tiendas, un proceso que inició en 2024 con San Borja y que este 2026 continuó con Plaza Norte, reabierta en junio, y Chimbote, en agosto. El cambio, explica Yasmín Wong contempla “una actualización del espacio físico” para incorporar “una nueva identidad visual renovada” y mejorar la experiencia de compra. La estrategia se complementa con el rebranding que la compañía lanzó el 1 de septiembre de 2026, junto con su nueva colección primavera-verano.

La modernización continuará en el primer semestre de 2027, con casi tres tiendas en cartera, aún sin ubicaciones reveladas. Wong señala que el objetivo es llevar progresivamente el nuevo concepto al resto de la red y aplicarlo también en las próximas aperturas. Para lo que resta de 2026, la empresa no contempla nuevas remodelaciones debido al inicio de la campaña navideña.

Nuevas tiendas en Lima y provincias en 2027

Ecco proyecta nuevas aperturas en Lima y provincias para el segundo semestre de 2027, tras enfocar 2026 en reforzar su estructura interna. En provincias, la apuesta estará en el sur, donde identifica un “mercado superpotencial” para su propuesta de calzado de cuero, calidad, durabilidad y confort. En Lima, evalúa San Juan de Lurigancho y Lima Norte, hacia Comas, donde busca impulsar sus dos marcas y atender la demanda por productos de fast fashion, atemporales y de confort.

Los nuevos locales seguirán el concepto visual renovado que Ecco implementa en su red y tendrán alrededor de 100 m², según la zona y ciudad, además de áreas de almacén. La inversión estimada bordea los US$100,000 por tienda, aunque varía según se ubique en un centro comercial o a puerta de calle.

Ecco alista rebranding y nuevos productos en su portafolio

El portafolio mantiene sus dos marcas propias: Eco, enfocada en calzado de cuero, e Impuls, orientada al fast fashion, con una exhibición de 50% cuero y 50% sintético. El segmento femenino representa cerca del 95% del negocio, mientras los tickets promedio rondan los S/200 y S/100, respectivamente. Ecco evalúa sumar accesorios, como correas y carteras, y desarrollar a futuro una línea de carteras de cuero.

E-commerce: nueva plataforma y crecimiento del canal digital

Ecco renovó su e-commerce en febrero de 2026 con una nueva plataforma, tecnología, equipo y branding. La nueva web busca agilizar la compra mediante una mejor categorización y visualización de productos. Según Yasmín Wong, el canal “crece a doble dígito” con un avance de al menos 20% frente al año anterior. La empresa además trabaja en productos exclusivos para e-commerce, con el objetivo de llegar a ciudades donde aún no tiene tiendas físicas.

El canal digital representa 10% de las ventas, frente al 90% de las tiendas físicas, que suman 16 locales entre Lima y provincias; el e-commerce incluye su web propia y marketplaces. Wong señala que el consumidor “vive en los dos mundos”: revisa y compara productos online antes de comprar en una tienda, o viceversa. En esta dinámica, Ecco también enfrenta una mayor exigencia en los despachos, con clientes que esperan recibir sus pedidos en menos de 48 horas.