The Manchester City team bus is greeted by fans prior to the Premier League match between Manchester City and Arsenal at Etihad Stadium in Manchester, UK, on April 19.
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Agencia Bloomberg
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La Premier League dijo que Manchester City infló artificialmente su balance en más de £900 millones (US$ 1,200 millones), y declaró al club culpable de todos los cargos relacionados con graves infracciones de las reglas financieras.

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