Zulema Tomas, presidenta de EsSalud. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás, reconoció que la institución enfrenta problemas de desabastecimiento de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, principalmente en fármacos necesarios para la atención de pacientes con cáncer.

Asimismo, indicó que en las próximas semanas también se continuará actualizando la información sobre las necesidades de las redes asistenciales a nivel nacional para redistribuir los medicamentos e insumos disponibles.

EsSalud busca reducir listas de espera

Respecto a las largas esperas para consultas externas y cirugías pendientes, Tomás anunció una estrategia que contempla ampliar la atención durante los fines de semana y reforzar el trabajo de Hospital Perú.

Sobre medicamentos como la insulina, Tomás explicó que EsSalud viene realizando durante estas semanas un proceso de actualización de la información proporcionada por sus redes asistenciales.

Precisó que esta labor comprende las 25 regiones y permitirá identificar dónde existen medicamentos e insumos disponibles para trasladarlos hacia establecimientos con mayor demanda o con pacientes que requieren tratamientos complejos.

EsSalud. (Foto: GEC)
EsSalud. (Foto: GEC)

Preparan plan ante fenómeno de El Niño

Tomás informó también que EsSalud ha comenzado a elaborar un plan específico para enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

La presidenta ejecutiva agregó que también existe preocupación por el incremento de enfermedades como el dengue y el sarampión.

Proceso de reorganización de EsSalud

Según Zulema Tomás, este cambio permitirá reducir niveles burocráticos y contribuir a una atención más oportuna y de calidad para los asegurados.

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