La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás, reconoció que la institución enfrenta problemas de desabastecimiento de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, principalmente en fármacos necesarios para la atención de pacientes con cáncer.

La funcionaria señaló que entre cuatro y seis medicamentos esenciales para tratamientos oncológicos presentan dificultades de disponibilidad y que EsSalud evalúa realizar compras internacionales para atender esta situación.

Asimismo, indicó que en las próximas semanas también se continuará actualizando la información sobre las necesidades de las redes asistenciales a nivel nacional para redistribuir los medicamentos e insumos disponibles.

EsSalud busca reducir listas de espera

Respecto a las largas esperas para consultas externas y cirugías pendientes, Tomás anunció una estrategia que contempla ampliar la atención durante los fines de semana y reforzar el trabajo de Hospital Perú.

La presidenta ejecutiva sostuvo que se realizará una planificación para mejorar la distribución del personal y elevar la productividad de los servicios asistenciales. “Esto va a tener solución”, aseguró al referirse a las colas y cirugías que permanecen en espera.

Sobre medicamentos como la insulina, Tomás explicó que EsSalud viene realizando durante estas semanas un proceso de actualización de la información proporcionada por sus redes asistenciales.

Precisó que esta labor comprende las 25 regiones y permitirá identificar dónde existen medicamentos e insumos disponibles para trasladarlos hacia establecimientos con mayor demanda o con pacientes que requieren tratamientos complejos.

EsSalud. (Foto: GEC)

Preparan plan ante fenómeno de El Niño

Tomás informó también que EsSalud ha comenzado a elaborar un plan específico para enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Señaló que personal de la Gerencia y equipos de Defensa y Desastres realizaron una visita a Tumbes y Piura para identificar las necesidades de atención de los asegurados ante posibles inundaciones, accidentes y otras emergencias.

La presidenta ejecutiva agregó que también existe preocupación por el incremento de enfermedades como el dengue y el sarampión.

Proceso de reorganización de EsSalud

Finalmente, informó que continúa el proceso de reorganización de EsSalud para reducir la burocracia y mejorar la atención a los asegurados. Explicó que encontró una estructura organizacional matricial con más de 162 “casilleros” y otros cargos de confianza, por lo que se busca implementar una organización basada en procesos.

Según Zulema Tomás, este cambio permitirá reducir niveles burocráticos y contribuir a una atención más oportuna y de calidad para los asegurados.